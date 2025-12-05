‘Los pozos del olvido’ es un documental que relata la historia de Pino Sosa, uno de los episodios más oscuros de la historia reciente de Canarias

Presentado el proyecto de Memoria Democrática ‘Los pozos del olvido’ en La Palma

La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, que dirige Nieves Lady Barreto, presentó en La Palma el proyecto educativo ‘Los pozos del olvido’, un documental desarrollado por la Asociación por la Memoria Histórica de Arucas (AMHA) que, con la voz y los recuerdos de Pino Sosa, presidenta de la asociación e hija de un represaliado, narra, desde el punto de vista de las familias de las víctimas, uno de los episodios más oscuros de la historia reciente de Canarias.

El acto de presentación y posterior proyección tuvo lugar en el Museo Arqueológico Benahoarita de Los Llanos de Aridane y contó con la intervención del viceconsejero de Justicia, Cesáreo Rodríguez, quien agradeció, en primer lugar, a AMHA por presentar este proyecto y por trabajar activamente en dar a conocer los años de represión, de Guerra Civil y de dictadura. “Es fundamental que este conocimiento llegue a los centros educativos para que los más jóvenes no olviden”. En este sentido, destacó que el proyecto permitirá que “los chicos y chicas comprendan la historia reciente y puedan analizarla desde el respeto y la memoria”.

El viceconsejero advirtió, además, que “en momentos en los que empiezan a surgir movimientos que ensalzan aquellos tiempos, muchas veces por puro desconocimiento histórico, iniciativas como esta son esenciales. Este tipo de documentales nos ayuda a colocar cada hecho en su lugar, a reforzar los valores democráticos y a fomentar el respeto hacia todas las ideologías, promoviendo una convivencia pacífica”.

Punto de vista de las víctimas de guerra

Por su parte, Manuel Ortego, secretario de la Asociación por la Memoria Histórica de Arucas y director del documental, explicó que este proyecto no habla de la Guerra Civil en un sentido académico o histórico, sino de lo que es ser víctima de una guerra. “Pino cuenta su historia en primera persona: en los primeros quince minutos narra su infancia, y en los siguientes relata su lucha para encontrar los restos de su padre”, aclaró. Añadió también que “a su padre lo secuestran y asesinan cuando ella solo tenía 40 días de vida, y no logra encontrarlo hasta cumplir los 80 años. En ese proceso, además, se recuperaron los restos de otras 37 personas”.

Manuel Ortega explicó también que “gracias a la magnífica relación con la Viceconsejería de Justicia del Gobierno de Canarias, este documental llegará a todos los institutos de Canarias, a todas las bibliotecas y a los historiadores, para que puedan comprender qué ocurrió desde la voz de quienes lo vivieron”.

Compromiso con la memoria histórica

Cabe recordar que esta iniciativa forma parte del compromiso del Gobierno de Canarias con la recuperación de la memoria histórica, la localización de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura y la divulgación de los trabajos destinados a la reparación moral y dignificación de las víctimas. El proyecto cuenta con un presupuesto de 14.750 euros financiado con fondos estatales aprobados en 2025 por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática.

El programa prevé la presentación y proyección del documental en las islas, acompañado de charlas y debates con historiadores y especialistas en memoria histórica.