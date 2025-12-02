El libro es un manual donde Francisco Galante que explora la trayectoria vital y artística del genio a lo largo de un siglo

Declaraciones: Francisco Galante, autor de ‘César Manrique. Cien años de memoria viva’

La vicepresidenta del Cabildo de Lanzarote, María Jesús Tovar, el consejero de los Centros de Arte, Cultura y Turismo, Ángel Vázquez, y el catedrático de Historia del Arte de la Universidad de La Laguna y profesor, investigador y consultor académico de la Katholieke Universiteit de Lovaina, Francisco Galante, han presentado este martes ‘César Manrique. Cien años de Memoria viva’, “un minucioso trabajo de investigación sobre una de las grandes figuras de la historia contemporánea de la isla”. En el acto estuvo presente, asimismo, el consejero de Cultura de la Primera Institución insular, Jesús Machín, así como amigos y familiares del autor.

Tovar, agradecida, destacó el valor de una publicación que trasciende más allá de lo que representa: “este trabajo forma parte ya del patrimonio etnográfico de la isla”, señaló. La vicepresidenta del Cabildo de Lanzarote valoró, igualmente, el “poder transformador del Fondo de Desarrollo de Canarias, un instrumento que ayuda a construir isla e identidad”.

Presentación del libro ‘César Manrique. Cien años de Memoria viva’. Imagen Centros Turísticos de Lanzarote

Un trabajo de Francisco Galante

Por su parte, Vázquez, que firma un texto en el preludio de la obra, comenzó su intervención teniendo un sentido recuerdo para Félix Hormiga, “un hombre de letras, de la cultura y del arte”. El consejero agradeció el trabajo realizado por Francisco Galante y puso en valor lo que es “un hito” para la Entidad: “se trata del primer libro que editan los Centros Turísticos sobre quién los ideó, y sobre quién concibió otra manera de pensar la isla. Nos sentimos muy orgullosos y agradecidos”. Por último, animó a su lectura para descubrir “a un explorador del paisaje, a un iniciado ambiental que inoculó su entusiasmo por un territorio para el que interpretó un futuro repleto de oportunidades a partir de su gran obra artística, los Centros de Arte, Cultura y Turismo”.

El autor, director de la cátedra César Manrique en la Universidad tinerfeña y miembro del Instituto de Cultura y Sociedad Europea, mostró su agradecimiento al Cabildo de Lanzarote, a los Centros Turísticos, a César Manrique y a la isla”. Galante confesó que esta publicación responde “a un compromiso adquirido con Manrique hace hoy exactamente 50 años”. “Nos enseñó a mirar; me enseñó a ver que las margaritas amarillas crecen en los barrancos de lava”, apuntó, emocionado.

Sobre el libro, apuntó que ha sido “todo un reto por cuanto he invitado a las personas que trabajaron cerca de él a participar con textos y creaciones para vincular a César con la isla a través de estos artistas”.

Galante concluyó su intervención animando a la población “a no olvidar el discurso de Manrique y a cuidar su legado”.

Sobre César Manrique. Cien años de memoria viva

‘César Manrique. Cien años de memoria viva’ es un manual que explora la trayectoria vital y artística del genio a lo largo de un siglo. Es una publicación que se adentra en sus notas escolares y en sus experiencias en Nueva York; que se sumerge en sus años de estudio en la Academia San Fernando y en su regreso a Lanzarote. Es un libro que bucea en fuentes inéditas para revelar algunas de las claves de su proceso creativo, su pasión por la naturaleza, su amor sin medida por Lanzarote y las claves de la filosofía Verde que le convirtió en inmortal. También repasa todos los pormenores del programa de eventos que se realizaron en distintos escenarios coincidiendo con el aniversario de su nacimiento.

Presentación del libro ‘César Manrique. Cien años de Memoria viva’. Imagen Centros Turísticos de Lanzarote

Se presenta en un estuche con tres volúmenes de lujo editados en español e inglés. Un total de 1.000 páginas con abundancia de ilustraciones y fotografías, muchas de ellas inéditas.

Inicialmente, se ha realizado una tirada de mil ejemplares que los Centros Turísticos distribuirán de forma gratuita en los centros educativos y culturales de la isla, así como en bibliotecas y espacios de estudio.

Esta publicación se enmarca en el Programa: 1.5.3. sobre Difusión del Patrimonio de los Programas de la EPEL-CACT incluidos en la Estrategia Lanzarote 2016-2025 del FDCAN que gestiona la vicepresidenta de la Primera Institución insular, María Jesús Tovar.