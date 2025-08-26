ES NOTICIA

El tiempo en Canarias | Lluvias en el norte de las islas

Este martes las temperaturas tenderán a un ligero descenso pero con máximas 28-30 ºC en el sur y este

Gráfico RTVC

Este martes habrá cielos nubosos en el norte durante la primera mitad y al final del día. Por la tarde tenderá a poco nuboso o despejado, con intervalos de evolución en interiores y en el sur.

Habrán probables lluvias débiles ocasionales en el norte, de madrugada y durante la mañana, aunque no se descartan el resto del día.

El alisio será moderado con intervalos fuertes en costas expuestas y las rachas máximas >60-70 km/h. En cumbres soplará del Noreste moderado y en el Teide, noreste flojo.

Las temperaturas irán en ligero descenso con máximas 28-30 ºC en el sur y este.

Y en el mar, predominará la mar gruesa en costas del norte, con mar de fondo del noroeste >2,5m. Marejada en costas del sur, con olas ≥1m.

Previsión por isla

El Hierro: Cielos nubosos en todo el norte. Serán probables las precipitaciones débiles ocasionales durante la mañana. Sol en la Restinga. Habrá rachas por encima de los 70 km/h en el entorno de La Dehesa.

La Palma: En medianías del norte las rachas muy fuertes durante la madrugada y a primeras horas. También serán intensas en el sureste. Veremos cielos nubosos, con lluvias débiles ocasionales. Serán más importantes de madrugada y por la mañana.

La Gomera: Durante la primera mitad, lluvias débiles ocasionales. Por la tarde cielos poco nubosos o despejados. Se esperan rachas muy fuertes en medianías del sur, rondarán los 70 km/h.

Tenerife: Rachas muy fuertes en medianías del este, extremo noroeste y costa este. En el norte lloverá de forma débil de madrugada y durante la mañana. Las acumulaciones serán mayores en el noreste. El resto del día nubes de evolución en el sur.

Gran Canaria: En la mitad norte, cielos nubosos, con precipitaciones débiles ocasionales. Serán más probables de madrugada y durante la mañana. En el sur, intervalos de evolución diurna. Las rachas serán intensas en el oeste y zonas altas.

Fuerteventura: El viento no será tan intenso como en el resto. Veremos cielos nubosos, tendiendo a intervalos por la tarde. Se prevén lluvias débiles ocasionales en el norte y oeste durante la primera mitad del día.

Lanzarote: Precipitaciones probables en el norte y oeste, sobre todo a primeras horas. Habrá cielos nubosos, tendiendo a poco nuboso o despejado en horas centrales. El viento será más intenso en el sur de la isla conejera.

La Graciosa: Cielos nubosos, tendiendo a intervalos en horas centrales. No se descarta alguna gota durante la mañana. El viento soplará moderado en general.

