Las temperaturas seguirán bajando este lunes en Canarias, con un descenso que será mayor en medianías y cumbres

Gráfico RTVC

Este lunes seguirán bajando las temperaturas. Este descenso será mayor en medianías y cumbres. En el sur, las máximas 28-30 ºC. El viento soplará del norte-noreste moderado en costas y medianías, con intervalos fuertes en costas del noroeste y sureste. Por la tarde se esperan rachas fuertes, ocasionalmente muy fuertes en estas zonas y en interiores. En cumbres soplará de componente norte de flojo a moderado. En el Teide, moderado del noroeste.

En el cielo veremos intervalos de nubes bajas en el norte, dejando cielos nubosos por la mañana y al final del día. No se descartan lluvias débiles y ocasionales en el norte al final de la tarde. Intervalos de evolución en el sur y oeste de las islas occidentales. En el sur predominará el sol.

En el mar, fuerte marejada en costas del norte, mar de fondo del noreste <1,5 m, cambiando a mar de fondo del noroeste por la tarde, olas 1,5-2m. En el sur, marejada, olas >1m.

Previsión por isla

El Hierro: Intervalos de nubes bajas. Serán más importantes por el norte, donde se espera que dejen cielos nubosos al final del día. Las temperaturas bajarán notablemente en interiores.

La Palma: Habrá intervalos de nubes bajas, más compactos en el norte y este durante la primera mitad del día. Se esperan rachas intensas en el noroeste y sureste. Las temperaturas máximas no superarán los 26-28 ºC en general.

La Gomera: Al final del día, rachas fuertes en cumbres e interiores. En el norte veremos cielos nubosos por la mañana y al final del día. Tenderá a poco nuboso o despejado por la tarde. Las temperaturas más altas rondarán los 26 ºC.

Tenerife: En la vertiente norte, intervalos nubosos. Abundante nubosidad de evolución en el sur y oeste. Rachas intensas por la tarde en interiores del este, entorno de Anaga y sur del área metropolitana. En el sur, las temperaturas <28-30 ºC.

Gran Canaria: En el norte, cielos nubosos, con grandes claros en horas centrales. Al final del día se esperan precipitaciones débiles en el norte. Rachas localmente muy fuertes en el oeste y sureste. Temperaturas máximas ≥ 30 ºC.

Fuerteventura: En el sur las temperaturas podrán superar localmente los 30 ºC. Veremos intervalos de nubes bajas, tendiendo a poco nuboso o despejado por la tarde. El viento ganará fuerza al final de la jornada.

Lanzarote: Rachas fuertes por la tarde en el sur, ocasionalmente muy fuertes. Habrá cielos nubosos en el norte y oeste, e intervalos de nubes altas en el resto. Las temperaturas máximas en el sur podrán superar los 28 ºC

La Graciosa: Cielos nubosos a primeras horas. El resto del día, intervalos de nubes bajas y altas. Las temperaturas descenderán ligeramente. Las máximas en Caleta del Sebo 26-27 ºC.