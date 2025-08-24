ES NOTICIA

Directo
InicioEl Tiempo

El tiempo en Canarias | Bajan las temperaturas y aumenta la humedad en las islas

Redacción RTVC
Redacción RTVC

Las temperaturas seguirán bajando este lunes en Canarias, con un descenso que será mayor en medianías y cumbres

El tiempo en Canarias | Bajan las temperaturas y aumenta la humedad en las islas. Gráfico para el 25 de agosto 2025
Gráfico RTVC

Este lunes seguirán bajando las temperaturas. Este descenso será mayor en medianías y cumbres. En el sur, las máximas 28-30 ºC. El viento soplará del norte-noreste moderado en costas y medianías, con intervalos fuertes en costas del noroeste y sureste. Por la tarde se esperan rachas fuertes, ocasionalmente muy fuertes en estas zonas y en interiores. En cumbres soplará de componente norte de flojo a moderado. En el Teide, moderado del noroeste.

En el cielo veremos intervalos de nubes bajas en el norte, dejando cielos nubosos por la mañana y al final del día. No se descartan lluvias débiles y ocasionales en el norte al final de la tarde. Intervalos de evolución en el sur y oeste de las islas occidentales. En el sur predominará el sol.

En el mar, fuerte marejada en costas del norte, mar de fondo del noreste <1,5 m, cambiando a mar de fondo del noroeste por la tarde, olas 1,5-2m. En el sur, marejada, olas >1m.

Previsión por isla

El Hierro: Intervalos de nubes bajas. Serán más importantes por el norte, donde se espera que dejen cielos nubosos al final del día. Las temperaturas bajarán notablemente en interiores.

La Palma: Habrá intervalos de nubes bajas, más compactos en el norte y este durante la primera mitad del día. Se esperan rachas intensas en el noroeste y sureste. Las temperaturas máximas no superarán los 26-28 ºC en general.

La Gomera: Al final del día, rachas fuertes en cumbres e interiores. En el norte veremos cielos nubosos por la mañana y al final del día. Tenderá a poco nuboso o despejado por la tarde. Las temperaturas más altas rondarán los 26 ºC.

Tenerife: En la vertiente norte, intervalos nubosos. Abundante nubosidad de evolución en el sur y oeste. Rachas intensas por la tarde en interiores del este, entorno de Anaga y sur del área metropolitana. En el sur, las temperaturas <28-30 ºC.

Gran Canaria: En el norte, cielos nubosos, con grandes claros en horas centrales. Al final del día se esperan precipitaciones débiles en el norte. Rachas localmente muy fuertes en el oeste y sureste. Temperaturas máximas ≥ 30 ºC.

Fuerteventura: En el sur las temperaturas podrán superar localmente los 30 ºC. Veremos intervalos de nubes bajas, tendiendo a poco nuboso o despejado por la tarde. El viento ganará fuerza al final de la jornada.

Lanzarote: Rachas fuertes por la tarde en el sur, ocasionalmente muy fuertes. Habrá cielos nubosos en el norte y oeste, e intervalos de nubes altas en el resto. Las temperaturas máximas en el sur podrán superar los 28 ºC

La Graciosa: Cielos nubosos a primeras horas. El resto del día, intervalos de nubes bajas y altas. Las temperaturas descenderán ligeramente. Las máximas en Caleta del Sebo 26-27 ºC.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

La Gomera refuerza los controles para proteger sus viñedos de la filoxera

Córdoba – UD Las Palmas | Los de Luis García afrontan este lunes la segunda jornada liguera

Los Corazones llenan de tradición y color las calles de Tejina, en La Laguna

La Finca de Osorio acogió uno de los primeros actos de las Fiestas del Pino, la Feria de Ganado

Bajo control el foco principal del incendio de El Hierro tras sofocar los puntos calientes

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025