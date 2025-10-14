En las próximas horas notaremos un aumento de nubosidad sobre todo de tipo alto entrando por el oeste de la comunidad

Este miércoles será un día de transición hasta que lleguen las primeras lluvias del otoño el jueves, en principio a las islas occidentales, como primer contacto.

De momento este miércoles será una jornada gris con nubes bajas también por el norte de las islas y nubes de evolución creciendo por el sur después del mediodía.

Las temperaturas no experimentarán grandes cambios y el viento soplará flojo del noroeste en la provincia occidental y del norte flojo en la oriental. En las cumbres de La Palma, Tenerife y Gran Canaria será del suroeste moderado.

El estado de la mar será de mar de fondo del noroeste con olas en torno a 1.5m. de altura en el norte y marejada en las costas del sur.

Mapa de la previsión del tiempo en Canarias el miércoles 15 de octubre de 2025

Previsión del tiempo en Canarias isla por isla

El Hierro: esperamos un día gris, con nubes altas generalizadas, apenas se notará el viento y las temperaturas irán de los 15 a los 19 grados en Valverde.

La Palma: mezcla de nubosidad. Las bajas estarán al norte y este. Crecerán de evolución por el sur y nubes altas en todas partes. El viento soplará flojo y las temperaturas no variarán.

La Gomera: manto nuboso de tipo alto que cubrirá el cielo desde bien temprano. Poco viento, con brisas en la costa y temperaturas entre los 20 y los 25 grados en San Sebastián

Tenerife: se verán nubes altas en todas las vertientes y de tipo bajo por el norte y generándose por el sur por la tarde. Viento flojo del noroeste. Temperaturas similares.

Gran Canaria: manto nuboso de tipo alto desde primera hora en toda la isla. Se verán nubes bajas por el norte y de evolución por el sur por la tarde. Las temperaturas no variarán.

Fuerteventura: las nubes altas irán en aumento. Día gris con nubes bajas en el norte y vertiente este. Habrá poco viento y el termómetro se moverá entre los 19 y los 25 .

Lanzarote: valores similares en Arrecife donde de igual forma predominará la nubosidad alta, más homogénea después del mediodía. Habrá nubes bajas en el norte y oeste de la isla.

La Graciosa: la presencia de nubes altas irá a más a medida que avance el día. Las temperaturas apenas variarán y el viento soplará flojo de componente norte.