La formación fijará las bases de su modelo organizativo y designará los órganos de gobierno

Primero Canarias celebra su primer congreso, que designará a Óscar Hernández como presidente. Imagen cedida por Primero Canarias

Municipalistas Primero Canarias celebrará estos viernes y sábado su primer congreso, que tendrá carácter de congreso constituyente y que designará a Óscar Hernández, alcalde de Agüimes y líder de Roque Aguayro, como primer presidente.

Según ha informado el proyecto político, así, cinco meses después de la creación de su comisión gestora y de su inscripción en el registro de partidos políticos, la formación fijará las bases de su modelo organizativo y designará a sus órganos de gobierno.

El propio Hernández explicó esta semana los detalles del congreso, junto a la secretaria de organización de la comisión gestora, Valeria Guerra, y al secretario de estrategia y acción política, Samuel Henríquez. La cita tendrá lugar en la Institución Ferial de Canarias (Infecar) en Las Palmas de Gran Canaria.

Paridad entre hombres y mujeres y relevo generacional

En el congreso participarán 300 compromisarios procedentes de las 18 asambleas y organizaciones municipalistas que, por ahora, forman parte de la organización, aunque también están invitados al acto de clausura representantes de medio centenar de organizaciones municipales independientes de todas las islas, con quienes se han establecido contactos para su posible integración.

Una vez que sea elegido presidente, Hernández indicó que insistirá en la propuesta de Mesa de Unidad Canaria de cara a las próximas elecciones generales, con el fin de «conseguir la máxima representación posible» del nacionalismo canario en Madrid y «ponerle freno al desprecio y el ninguneo con el que el Estado trata a Canarias».

Los municipalistas afirman que, con la renovación de liderazgos y el relevo generacional, «se abre una ventana de oportunidad para dialogar y llegar a acuerdos» por el interés general del Archipiélago, dejando atrás los egos y personalismos del pasado.

Finalmente, la renovación y el relevo generacional son precisamente dos aspectos clave de la futura Comisión Ejecutiva de Primero Canarias, en la que además de la paridad entre hombres y mujeres, habrá una edad media que rondará los 40 años, «probablemente la ejecutiva más joven de todos los partidos de Canarias».