El que será el primer derbi insular de la Superliga BSR 2025–2026 se disputará este sábado 15 de noviembre a partir de las 18:30 horas

Primer derbi del Econy Gran Canaria ante el CB Sureste Santa Lucía / Econy Gran Canaria

El partido se disputará este sábado 15 de noviembre en el Pabellón Municipal de Deportes a partir de las 18:30 horas, en lo que será el primer derbi insular de la temporada, de la Superliga BSR 2025–2026.

El choque llega apenas dos semanas después del debut liguero del Econy en Bilbao, donde el equipo mostró una buena imagen y dejó ver el potencial de su nuevo proyecto, que continúa en proceso de consolidación bajo las órdenes del técnico argentino Mateo Feriani.

El Econy Gran Canaria, que este año celebra sus 40 años de historia, afronta el encuentro con ilusión y la vista puesta en seguir creciendo como grupo, fortaleciendo su identidad y consolidando su posición en la élite del baloncesto en silla de ruedas nacional.

Las palabras del entrenador

El entrenador del Econy destacó la importancia del encuentro y el carácter especial que tienen los derbis canarios: “En principio ya es un derbi, y eso dice mucho. En un derbi hay que jugar con mucha concentración y sin subestimar a nadie. Aunque se diga que somos superiores, tenemos que estar enfocados y concentrados, porque todavía no hemos tenido mucho tiempo para entrenar juntos. Apenas llevamos dos entrenamientos con el equipo completo, y seguimos aprendiendo a conocernos y a jugar en conjunto”, señaló Feriani.

El técnico también subrayó el componente emocional del duelo: “Nunca se sabe lo que puede pasar en un derbi. La emoción, la intensidad y el ambiente lo hacen diferente. Seguramente será un partido muy peleado, muy divertido y muy entretenido”.