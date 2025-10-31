El evento, con Sergio Batista y Beatriz Álvarez, presidenta de la Liga F, subrayó la unión entre el tejido empresarial y el fútbol femenino

Primer encuentro del Club de Empresas del CD Tenerife Femenino / CD Tenerife Femenino

El Club de Empresas del CD Tenerife Femenino celebró este jueves un encuentro con hasta cincuenta y cinco empresas colaboradoras del proyecto en el Hotel Iberostar Mencey. En una cita que sirvió para fortalecer los lazos entre el club, el tejido empresarial de la isla y las principales instituciones comprometidas con el desarrollo del deporte femenino.

El acto fue encabezado por el presidente del CD Tenerife Femenino, Sergio Batista, quien agradeció la implicación de las entidades que forman parte del Club de Empresas y destacó que “es uno de los días más importantes en la historia del club. La primera vez que nuestro club de empresas se reúne después de su reciente creación ha supuesto un networking entre todos los miembros, superando todas las expectativas que teníamos, lo que supondrá una parte importante en el desarrollo del club”.

La jornada contó también con la participación de Beatriz Álvarez, presidenta de Liga F, quien ofreció una intervención en la que abordó la evolución y los retos del fútbol femenino en España. Álvarez resaltó la oportunidad de “poder participar en el Club de Empresas de la entidad blanquiazul. Hay que poner en valor la capacidad de atracción de CD Tenerife Femenino a la hora de captar patrocinadores, siendo el club con mayor apoyo de la competición, además quiero aprovechar para visibilizar el crecimiento que está teniendo la Liga F para el desarrollo de todos los clubes”.

Desarrollo del fútbol femenino y fortalecimiento del grupo empresarial canario

El evento se desarrolló en el Hotel Iberostar Mencey, en el que representantes del sector empresarial, institucional y deportivo compartieron reflexiones sobre los avances del fútbol femenino y las oportunidades que genera en el ámbito social y económico. Aitana Hernández, CEO de Alfa3 Telecomunicaciones y presidenta del Club de Empresas del CD Tenerife Femenino señaló que “hoy se concentran aquí más de 55 empresas, por lo que estamos muy contentas por la acogida que ha tenido el Club. Por un lado estamos apoyando el desarrollo del fútbol femenino y por otro fortaleciendo el grupo empresarial canario”. Uno de los empresarios participantes, Daniel Delgado de DDM Solutions, ha destacado que “Es una iniciativa que desde el tejido empresarial local se agradece muchísimo, ya que estamos fortaleciendo el networking y dando valor añadido al club”.

Con iniciativas como esta, el Club de Empresas del CD Tenerife Femenino consolida su papel como plataforma de cooperación entre el deporte y el tejido empresarial, impulsando valores de igualdad, compromiso y desarrollo en torno al fútbol femenino tinerfeño.