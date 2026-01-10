Más de 400 ovejas de la Quesería Cortijo atraviesan los caminos reales cumpliendo con una tradición que han heredado los hijos de Pepe El de Pavón

Los caminos reales de Gran Canaria han sido testigos este sábado de la primera trashumancia del año. Más de 400 ovejas han cruzado del Pavón a la Presa de las Niñas. Los ganaderos Belén y José Francisco Mendoza han cumplido con una tradición heredada de su padre, José de la Cruz Mendoza.

Informa: Verónica Hernández/Pedro Gutiérrez.

Los hijos de Pepe el de Pavón, como es conocido, este ganadero, han decidido realizar esta trashumancia para mantener la actividad ganadera de la Quesería Cortijo de Pavón.

Belén Mendoza, Ganadera de la Quesería Cortijos de Pavón.

Primera trashumancia del año en Gran Canaria. Cabildo de Gran Canaria

Dos mil años de tradición

En 2024 fue declarada la trashumancia como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Según el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, “con personas como Belén y José Francisco Mendoza Vega camina una tradición de 2.000 años».

Morales ha recordado, “su supervivencia como vestigio de la cultura aborigen en el tiempo y en el espacio». Una tradición que ha llevado a la declaración de «Patrimonio Mundial del Paisaje Cultural de Risco Caído y las Montañas Sagradas de Gran Canaria».

Incentivar la ganadería

El Cabildo de Gran Canaria ha propuesto incentivos económicos a esta actividad. El año pasado aprobó una ayuda de 30.000 euros para la protección y apoyo a la actividad trashumante.

El objetivo de esta iniciativa, aseguran, es contribuir a su mantenimiento en el tiempo, a su puesta en valor. Además, de evitar la pérdida de este bien inmaterial del patrimonio cultural insular.