A prisión el cuarto detenido por el asesinato «por error» a tiros de ‘El Conejero’ en Telde

El cuarto hombre detenido por este asesinato en Telde, y por el que se ha dado por cerrada la investigación, ha entrado en prisión. Algunos medios apuntan a que no iban a por El Conejero, sino que lo confundieron con otra persona

La autoridad judicial al frente de la Plaza número 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de instancia de Telde (Gran Canaria) ha ratificado este jueves la orden de prisión dictada por un juzgado de Sevilla para el cuarto hombre investigado por el asesinato a tiros de Jonathan Josué D.B., conocido como ‘El Conejero’, el pasado 26 de junio.

Según ha informado el gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, al detenido por este suceso ocurrido en el barrio teldense de San José de Las Longeras se le investiga también por un delito de pertenencia a grupo criminal.

Por error

Son cuatro las personas que están en prisión preventiva por este crimen. La Policía Nacional sospecha que se cometió por error. Se cree que los sicarios a los que se encargó el crimen se equivocaron de persona.

Según han publicado este jueves los periódicos Canarias7 y La Provincia, la Policía ha hallado conversaciones entre los investigados en los que lamentan su error y precisan que el objetivo era otro.

Jonathan Josué D.B. fue abatido en la calle por un hombre en moto que disparó cinco veces contra él con un revólver. Fue en el barrio de San José de Las Longueras, cerca de donde vivía tanto el fallecido como la persona a la que se quería matar, señalan los periódicos.