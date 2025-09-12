La justicia investiga un presunto asesinato con agravante de vulnerabilidad

La autoridad judicial de Santa Cruz de La Palma ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para la madre de la mujer de 32 años fallecida por inhalación de gases el pasado martes en Breña Alta, La Palma.

Juzgados de Santa Cruz de La Palma

Fallecida por inhalación de gases

La víctima murió durante la madrugada por inhalación de gas en el domicilio familiar. Tras las primeras diligencias, la autoridad tomó declaración a la persona investigada, la madre de la fallecida.

En el auto, se señala que, en principio, los hechos se investigan como un delito de asesinato.

La acusación incluye la agravante de especial vulnerabilidad, ya que la mujer fallecida era autista. La madre permanece en prisión provisional mientras avanzan las diligencias.