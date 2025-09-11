El juez decreta su ingreso en la cárcel tras confirmar la Policía el crimen en una vivienda del Diseminado Siete Puertas

El magistrado de guardia en Las Palmas de Gran Canaria ordenó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hombre acusado de matar a su madre esta semana. El suceso ocurrió en el Diseminado Siete Puertas, dentro del barrio capitalino de San Lorenzo, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

Imagen de archivo | Policía Nacional

Al hombre se le imputa un delito de homicidio. La Oficina de Comunicación del TSJC precisó que la investigación sigue abierta. El acusado permanece bajo custodia judicial, mientras avanzan las diligencias que determinarán las circunstancias exactas del crimen.

Detención tras un aviso al 091

La Policía Nacional lo detuvo el lunes 8 de septiembre, sobre las 21.00 horas, tras confesar haber matado a su madre con un arma blanca. El aviso llegó al Centro Inteligente de Mando, Comunicación y Control (CIMACC), desde donde se alertó de inmediato a las patrullas más cercanas.

Los agentes acudieron a la vivienda y confirmaron la muerte de la mujer en el interior del domicilio.

Acto seguido, detuvieron a su hijo como presunto autor del homicidio y aseguraron la zona.

La Policía contactó con la autoridad judicial y activó el protocolo por homicidio. Se desplazaron al lugar Policía Científica y el equipo especializado en este tipo de delitos. Finalmente, el juez ordenó el levantamiento del cadáver y su traslado al Instituto de Medicina Legal de Las Palmas.