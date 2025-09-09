La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 40 años por presuntamente asesinar a puñaladas, a su madre, de 78, en Las Palmas de Gran Canaria

Foto de archivo de un vehículo de la Policía Nacional

Los hechos tuvieron lugar sobre las 21:00 horas, en el diseminado de Siete Puertas, en Las Palmas de Gran Canaria. Los servicios de emergencias recibieron una llamada que alertaba sobre una agresión en el interior de un domicilio. A la zona se desplazaron efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria y Policía Nacional.

Los servicios sanitarios desplazados a la zona no pudieron hacer nada por salvar la vida de la mujer, que había recibido varias puñaladas. La Policía Nacional detuvo al hombre y ahora investiga las causas del crimen.