Ingresa en prisión uno de los presuntos autores de apuñalar a un hombre en Arrecife/ Archivo

Uno de los presuntos autores de apuñalar el pasado domingo a un hombre en el centro de Arrecife, en Lanzarote, ingresa en prisión.

El agresor acuchilló al varón por la espalda, dejándole clavada el arma blanca. La víctima pudo pedir auxilio y pudo llegar hasta la puerta del domicilio de una mujer, quien dio el avisó a las autoridades.

El personal sanitario asistió al herido que se encontraba en estado grave y lo trasladaron al Hospital José Molina Orosa, donde fue operado de urgencias y se le extrajo el arma blanca.

Según las fuentes, el varón habría tratado de robar a los detenidos.