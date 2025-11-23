ES NOTICIA

Ingresa en prisión uno de los presuntos autores de apuñalar a un hombre en Arrecife

Redacción RTVC

El agresor acuchilló al varón por la espalda, quien tuvo que ser operado de urgencia para extraerle el arma blanca

Uno de los presuntos autores de apuñalar el pasado domingo a un hombre en el centro de Arrecife, en Lanzarote, ingresa en prisión.

El agresor acuchilló al varón por la espalda, dejándole clavada el arma blanca. La víctima pudo pedir auxilio y pudo llegar hasta la puerta del domicilio de una mujer, quien dio el avisó a las autoridades.

El personal sanitario asistió al herido que se encontraba en estado grave y lo trasladaron al Hospital José Molina Orosa, donde fue operado de urgencias y se le extrajo el arma blanca.

Según las fuentes, el varón habría tratado de robar a los detenidos.

