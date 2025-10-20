La niebla causa problemas en el Aeropuerto de Tenerife Norte



La visibilidad en el Aeropuerto de Tenerife Norte se ha reducido a 500 metros debido a la niebla y las condiciones podrían mantenerse durante el día

Aeropuerto Tenerife Norte. Imagen RTVC



La densa niebla que cubre este lunes el entorno del Aeropuerto de Tenerife Norte está provocando problemas en las operaciones aéreas. La visibilidad se ha reducido a unos 500 metros, lo que ha obligado a varios aviones a mantenerse en espera antes de poder aproximarse a la pista de aterrizaje.

Las condiciones meteorológicas adversas podrían prolongarse durante la tarde, la noche y primeras horas de mañana, lo que podría generar retrasos o desvíos hacia el Aeropuerto de Tenerife Sur.

El fenómeno no es inusual en esta zona norte de la isla, donde la niebla y la nubosidad baja suelen afectar la operativa aérea debido a la altitud y las condiciones atmosféricas del entorno.

En este tipo de situaciones, se recomienda a los pasajeros consultar el estado de sus vuelos antes de desplazarse al aeropuerto y mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales a través de las compañías aéreas y los canales de información del propio aeropuerto.