Sube la producción industrial en Canarias un 1,1% en julio

La producción industrial en las islas sube en julio pero menos en el resto del país, donde ha sido un 1,2% menos

En Canarias crece la producción industrial en julio un 1,1%. EP.

En julio, creció la producción industrial en Canarias un 1,1%. Un dato positivo, aunque según los datos del Índice General de Producción Industrial, IPI, crece menos que en el conjunto del territorio nacional.

La producción industrial ha experimentado un aumento del 2,3% en todo el país. El estudio del Instituto Nacional de Estadística, INE, refleja que en el archipiélago ha crecido 1,2 puntos menos. IPI)

El proceso industrial es el conjunto de etapas y dinámicas que permiten obtener y transformar la materia prima en bienes elaborados, que posteriormente irán a los consumidores o a procesos industriales.

Tasa anual

La tasa anual de la producción industrial se incrementa en doce comunidades autónomas y se reduce en otras cinco. Así, Castilla y León (+10,1%), Andalucía (+9,9%) y Asturias (+8,3%) fueron las que mostraron las mayores alzas. Por otro lado, los mayores retrocesos se situaron en Extremadura, Comunitat Valenciana y Cantabria, con un 9,4%, 1,9% y un 1,7%, respectivamente.

En lo que va de año la producción industrial en Canarias ha caído un 1,3% frente a un incremento del 0,6% de la media nacional.

Por destino económico, los bienes de consumo en su conjunto subieron en la región un 1,3% con un incremento del 6,6% en el caso de los duraderos y un 1,1% más para los no duraderos. En cuanto al resto, los bienes de equipo disminuyeron un 0,5%, los bienes intermedios anotaron un 2% más y los de la energía, un 1,1% más.