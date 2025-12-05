La dotación presupuestaria total de largometrajes para la convocatoria de 2025 es de 55 millones de euros, a resolver en dos procedimientos

El Ministerio de Cultura, a través del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), ha resuelto el segundo procedimiento de ayudas generales para la producción de largometrajes sobre proyecto de 2025 por un importe de 28.350.000 euros. Por comunidades autónomas, cuatro productoras canarias reciben un importe de 2,98 millones de euros.

Dotación presupuestaria

Esta dotación presupuestaria se imputa al crédito disponible del Fondo de Protección a la Cinematografía del ICAA. La dotación presupuestaria total para la convocatoria de 2025 es de 55 millones de euros, a resolver en dos procedimientos. En el primer procedimiento, resuelto el pasado 15 de octubre, se concedieron 26.650.000 euros a 27 proyectos, ha puntualizado el Gobierno en una nota.

En este segundo procedimiento, de los 40 proyectos que han solicitado la ayuda, han resultado beneficiarios 29, de los que 24 corresponden a la categoría de ficción y cinco a la de animación. Por su parte, del total de proyectos beneficiarios, once son coproducciones internacionales que han obtenido ayudas por un valor de 10.230.000 euros, lo que supone el 36,08% de la dotación total.

Total de proyectos

Cuatro productoras de Canarias reciben 2.980.500 euros por su participación en cuatro proyectos; 24 productoras catalanas, con participación en doce proyectos diferentes, suman ayudas por valor de 8.580.800 euros; 29 productoras madrileñas, con participación en 18 proyectos, reciben 7.927.850 euros; cuatro productoras valencianas reciben 1.248.700 euros por su participación en cuatro largometrajes; tres productoras de Galicia reciben 1.351.150 euros por su participación en dos proyectos y nueve productoras del País Vasco son beneficiarias de 4.761.600 euros para la producción de cinco largometrajes.

Dirección y guion

En cuanto al impacto de las cláusulas para reducir la brecha de género, de los 13 proyectos dirigidos exclusivamente por mujeres de los solicitantes admitidos (36,11% del total de admitidos), 11 han resultado beneficiarios, lo que supone un 37,93% del total de proyectos beneficiarios. Asimismo, de los siete proyectos admitidos, con guion escrito únicamente por mujeres (19,44% del total de admitidos), han resultado beneficiarios seis, lo que supone el 20,69% del total de proyectos beneficiarios.

Además, han obtenido ayudas cinco proyectos en los que la dirección y guion recaen en mujeres, lo que representa el 17,24% del total de beneficiarios. Respecto a la producción ejecutiva, de un total de 33 proyectos admitidos con mujeres en ese cargo (91,67% del total de admitidos), 26 han resultado beneficiarios, lo que supone un 89,66% del total de proyectos beneficiarios. En cuanto a la banda sonora original, de un total de 30 proyectos admitidos con mujeres en ese cargo (83,33%), han resultado beneficiarios 24 proyectos, lo que supone el 82,76% de los beneficiarios.

Participación de equipo técnico

Por último, de los 35 proyectos que proponen la participación de un equipo técnico con al menos el 40% de mujeres en puestos de responsabilidad (97,22% del total de admitidos), 28 proyectos han recibido ayudas, lo que supone un 96,55% del total de proyectos beneficiarios.