El CEIP Valverde y la carnicería ecológica El Pinar, premiados por el compromiso con la alimentación saludable

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narvay Quintero, ha entregado en la isla de El Hierro las placas acreditativas del programa Ecocomedores al CEIP Valverde y a la carnicería ecológica El Pinar, como reconocimiento a su implicación en la promoción de una alimentación saludable basada en productos locales y ecológicos.

Entrega de la placa a la carnicería ecológica El Pinar / Gobierno de Canarias

El programa, impulsado por el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, alcanza este curso los 36.000 comensales tras doce años de trayectoria y cuenta actualmente con 197 comedores adheridos en todo el Archipiélago.

Entrega de placas

La entrega de las placas se realizó durante una visita institucional al CEIP Valverde y a la carnicería ecológica El Pinar, en la que participaron también la vicepresidenta del Cabildo de El Hierro, Ana González, y la coordinadora del programa, Margarita Hernández.



En el centro educativo estuvieron presentes, además, representantes del Cabildo y del Ayuntamiento, así como la dirección del colegio, con quienes se recorrieron las instalaciones y se analizó el funcionamiento de Ecocomedores en la isla.

Entrega de la placa al CEIP Valverde / Gobierno de Canarias

659 comensales

A nivel insular, el programa llega a un total de 659 comensales a través de la gestión directa de los comedores de los colegios de Valverde, Taibique y Tigaday, además de cinco escuelas unitarias.

Cuatro de estas escuelas —Isora, San Andrés, Guarazoca y El Mocanal— reciben los menús elaborados en el CEIP Valverde, mientras que la escuela unitaria de La Restinga está asociada al CEIP Taibique.

Un programa de referencia en alimentación saludable

Durante la jornada, el consejero destacó que los distintivos reconocen el compromiso con el producto de cercanía y la alimentación saludable de todos los agentes que forman parte de la red. Subrayó, además, que Ecocomedores continúa creciendo gracias a la implicación de centros educativos y productores ecológicos, a partir de productos ecológicos, de temporada y de origen local.



El programa ha sido distinguido recientemente por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición en el marco de los Premios Estrategia NAOS.

El papel de los productores ecológicos

El Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria gestiona cada año alrededor de 250 toneladas de alimentos ecológicos procedentes de cerca de un centenar de productores de todo el Archipiélago, obtenidos mediante procesos libres de fertilizantes, pesticidas y aditivos de síntesis química, así como de organismos modificados genéticamente.

Carnicería ecológica El Pinar

La carnicería ecológica El Pinar, regentada por Francisco Febles y Nancy Acosta, participa en Ecocomedores como proveedor de carne de vacuno. Con acreditación ecológica desde 1996, la empresa gestiona unas 160 cabezas de ganado en la zona de Nisdafe. Completa el ciclo productivo con la transformación y comercialización directa de la carne y distribuye sus productos a tiendas ecológicas de todas las islas.



El proyecto familiar prevé iniciar próximamente la producción avícola, coincidiendo con la puesta en marcha del matadero de aves insular financiado con 100.000 euros por el Gobierno de Canarias.

Entrega de placa en la carnicería ecológica El Pinar / Gobierno de Canarias

CEIP Valverde

El CEIP Valverde cuenta con 270 alumnos y alumnas de Educación Infantil y Primaria y elabora diariamente 276 menús, tanto para su alumnado como para el de las cuatro escuelas unitarias asociadas, siguiendo las recomendaciones del programa Ecocomedores.

Foto familiar en la entrega de placa en el CEIP Valverde / Gobierno de Canarias



El centro organiza reuniones periódicas con las familias para informar sobre los menús y promover hábitos de alimentación saludable y participa, además, en proyectos educativos como el huerto escolar ecológico y el compostaje escolar.