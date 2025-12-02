En Buenos Días Canarias hemos conocido el protocolo del SCS que permite hacer detección precoz de la violencia de género desde la atención primaria

El Servicio Canario de Salud dispone desde el año 2024 de un protocolo de actuación destinado a la detección de casos de violencia de género en el ámbito de la sanidad. Los centros de atención primaria se han convertido, de este modo, en un aliado más en la lucha contra la violencia de género y sobre todo para su detección precoz.

Para conocer sus detalles, en Buenos Días Canarias hemos contado con María Dolores Amador, técnica de la Dirección General de Programas Asistenciales del Servicio Canario de Salud.

Desde la puesta en marcha de este protocolo ya se ha detectado a unas 700 mujeres que estaban sufriendo violencia por parte de sus parejas o ex parejas. Para ello, ha sido fundamental ofrecer formación especializada a las y los profesionales de todos los ámbitos de los centros de atención primaria, desde personal médico y enfermería, pasando por personal de trabajo social también existente.

sacar a la luz la violencia oculta

Amador ha afirmado que «las mujeres que vivencian el maltrato van generando mecanismos de defensa como la normalización, lo que hace muy difícil sacar a la luz la violencia oculta». Sin embargo, esa formación ha permitido detectar indicadores y sospechas de situaciones de violencia a través de herramientas como un cuestionario de ámbito internacional e incluso el propio historial clínico de las pacientes.

María Dolores Amador ha recordado que cuando esos indicios se confirman, se realiza valoración con la paciente y se la deriva a recursos comunitarios especializados, sí así lo quisiera. Ha recordado que la denuncia es un acto voluntario que en ocasiones lleva mucho tiempo a las víctimas. De hecho, en Canarias -recuerda- las mujeres tardan de media 11 años y 9 meses en denunciar a su agresor.

Incorporación a VIOGEN

La información que puedan aportar los centros de atención primaria tiene una enorme utilidad para hacer prevención. De ahí que actualmente se esté trabajando en los posibles mecanismos para incorporar esa información al sistema VIOGEN de seguimiento integral en casos de Violencia de Género.