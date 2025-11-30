Conoce todos los detalles de las Fiestas de la Inmaculada Concepción y la Caña Dulce de Jinámar 2025: fechas, horas y actos
El pueblo grancanario de Jinámar (Telde) celebra este diciembre sus tradicionales Fiestas de la Inmaculada Concepción y la Caña Dulce con un programa lleno de actos sociales y culturales.
Así, durante dos semanas tendrá lugar una de las celebraciones más antiguas del municipio de Telde y de Gran Canaria que incluyen actos religiosos, culturales, artesanía, ganadería y música, entre otros.
Este año la fiesta tiene un carácter especial, ya que es el 500 aniversario de la Iglesia de la Inmaculada Concepción.
Fechas, horarios y actos
Viernes 28 de noviembre
- 20:30 horas: Pregón de fiestas y actuación musical del coro de taller de tradición y cultura Xinámar bajo la dirección Gabriel Álvarez, de la A.C. Entre Amigos. Cierra el acto el grupo Rimeow Gospel Choir (Iglesia de Jinámar).
Sábado 29 de noviembre
- 19:00 horas: VII Velada de boxeo Pedro Miranda (Pabellón Juan Carlos Hernández).
- 19:30 horas: Gran Chupada (Plaza de Jinámar).
- 22:00 horas: Baile amenizado por el grupo musical ‘Una Más’ (Plaza de Jinámar).
- 00:00 horas: Sesión de DJ (Plaza de Jinámar).
Domingo 30 de noviembre
- 11:00 horas: 30º Memorial de Daniel y Eduardo (Pabellón Juan Carlos Hernández).
- 17:00 horas: Exhibición del Taz Jinámar (Plaza de Jinámar).
Jueves 4 de diciembre
10:00 horas: Romería Solidaria del alumnado del Colegio José Tejera Santana desde el colegio hasta la plaza del pueblo.
Viernes 5 de diciembre (Día Infantil en la Plaza de Jinámar)
- 16:00 horas: Juegos infantiles
- 18:00 horas: Merienda infantil
- 20:00 horas: Chocolatada con Churros
*Día Sin Ruido: de 18:00 a 20:00 horas Feria de Atracciones sin música.
Sábado 6 de diciembre
- 10:00 horas: Muestra de Artesanía a cargo de la FEDAC (Plaza de Jinámar)
- 10:00 horas: Juegos tradicionales infantiles, exhibición del equipo de Lucha Castro Morales, exhibición de Salto del Garrote a cargo de la escuela de Palo Canaria Maestro Paquito Santana. Degustación de leche con Gofio y Exposición de coches Clásicos.
- 11:30 horas: A.F. Tajea y Torna
- 18:30 horas: Peregrinación desde la plaza de San Juan hasta la Iglesia de Jinámar por la GC-100 (participación de la A.F. Roque Azucarero, A.F. Los Goretes de Lourdes, A.F. Las Majoreras, Escuela municipal de folclore de Telde).
- 21:00 horas: Reparto del Potaje de Berros y actuación musical Hierba Mala (Plaza de Jinámar).
Domingo 7 de diciembre
- 20:30 horas: II Encuentro con las Tradiciones Culturales y Populares Xinámar con la actuación musical de Los Gofiones y la A.C. Entre Amigos ((Plaza de Jinámar)
- 23:00 horas: Actuación Musical de Armonía Show
- 00:00 horas: Quema de fuegos artificiales
Lunes 8 de diciembre
- 10:00 horas: Feria de Ganado (Trasera de la Carretera General de Jinámar)
- 13:00 horas: Procesión de la Virgen por la Carretera General (acompañado por el taller de folclore gomero a cargo de la A.F. Entre Amigos y el cuerpo de baile de la A.F. Umiaya.