Proteger el patrimonio frente al sobreturismo

El Consejo Autonómico de Patrimonio Cultural aborda la protección del patrimonio frente al incremento de las visitas turísticas a ciertos entornos insulares

Informa: RTVC.

El Consejo Autonómico de Patrimonio Cultural plantea medidas para proteger la riqueza patrimonial de Canarias frente al sobreturismo.

Representantes del Gobierno de España , de Canarias, de los cabildos y de las fuerzas de seguridad se han reunido en La Gomera para tratar el riesgo al que pueden someterse ciertos entornos de las islas si no se ponen límites a los flujos de visitantes.

Turismo y patrimonio

El número de turistas en Canarias se ha incrementado en cinco millones en los últimos diez años. Proteger la riqueza patrimonial de las islas es uno de los retos para las autoridades que deben velar por su conservación.

Implicar a la población en la protección del patrimonio es uno de las medias planteadas por los expertos. El conocimiento de esa riqueza patrimonial lleva a la sociedad a velar por el cuidado del patrimonio.

Otros factores como la educación y concienciación de la población local serán los retos de las administraciones para promover su conservación.

El Gobierno de Canarias quiere modificar la Ley de Patrimonio de Canarias para que sea una norma más operativa y eficaz. En el mes de julio presentaron la modificación de la Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias.

Un documento en el que se corregirán, aseguran, disfunciones detectadas por las administraciones públicas y operadores jurídicos. Además, facilitará la cooperación entre instituciones y ciudadanía.