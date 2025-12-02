El centro de arte del Cabildo de Gran Canaria realizó en la villa del sureste de la Isla el taller de calado y bordado, que reivindica esta manifestación artesanal y la reinterpreta en clave contemporánea

Estudiantes de Bachillerato de Arte del IES de Ingenio han participado de forma entusiasta en el taller de calado y bordado organizado por el Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM) con el objetivo de reivindicar esta manifestación artesanal como símbolo de identidad canaria y conectarla con nuevas expresiones artísticas y educativas.

El proyecto ‘Calando Cultura’ del CAAM despierta interés de estudiantes de Ingenio. Fotografías: Quique Curbelo.

Con este taller dio comienzo la primera edición del proyecto ‘Gran Canaria Singular. Calando Cultura’ impulsado por la Consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, que se prolongará hasta el próximo mes de junio, en varios equipamientos culturales dependientes de la Institución Insular: la Biblioteca Insular de Gran Canaria, el Teatro Cuyás, el CCA Gran Canaria. Centro de Cultura Audiovisual, la Casa de Colón y Casa Museo León y Castillo de Telde, así como el CAAM.

Bajo el título ‘Tramar la memoria. Bordado y calado desde la contemporaneidad’ el taller lo impartió en el IES de Ingenio durante la última semana de noviembre la artista visual de Santa Lucía de Tirajana, Cristina Ortega, como una propuesta de reinterpretación del calado tradicional a través del bordado contemporáneo, mediante el rescate de su valor comunitario y generando una obra textil colectiva de gran formato que itinerará por espacios educativos y culturales de la Isla.

Estudiantes de Bachillerato de Arte del IES de Ingenio han participado de forma entusiasta en el taller de calado y bordado. CAAM.

Desde la óptica de las Artes Plásticas

La iniciativa despertó mucho interés por parte del alumnado y ha fomentado la participación activa de jóvenes creadoras y creadores promoviendo una reflexión sobre el arte como herramienta para conectar pasado y presente. El proyecto persigue involucrar a jóvenes de este centro educativo que, junto con el IES Pérez Galdós de la capital grancanaria, incluyen en su programación general anual trabajar el calado canario desde las Artes Plásticas y la Literatura.

Así, en el IES Ingenio se ha trabajado el calado desde la óptica de las Artes Plásticas con la idea de que el calado se proyecte hacia nuevas audiencias y formatos. Con ello, el Cabildo de Gran Canaria reafirma su compromiso con la preservación del Patrimonio insular y la activación de sus equipamientos culturales como espacios vivos y abiertos a la innovación.

La consejera de Cultura del Cabildo grancanario, Guacimara Medina, recordó en la presentación de ‘Calando Cultura’ que con esta iniciativa se quiere dar un impulso a los valores tradicionales desde la óptica contemporánea y dar a conocer entre las nuevas generaciones el valor de esta actividad, de enorme importancia y arraigo en nuestra Isla. Su propósito principal es reconectar esta manifestación artesanal tradicional con diferentes lenguajes artísticos contemporáneos, promoviendo un diálogo entre la herencia cultural y las nuevas formas de creación”.

Taller de Fotografía Estenopeica

En el mes de febrero, el proyecto ‘Calando Cultura’ prosigue en el IES de Ingenio con un segundo taller de Fotografía Estenopeica organizado por el CAAM, que impartirá la fotógrafa Nagore Legarreta con la colaboración del artista visual Ricardo Montesdeoca. En esta propuesta, el alumnado construirá sus propias cámaras estenopeicas y explorará los vínculos entre la luz, la forma y el trabajo manual, estableciendo un paralelismo entre la artesanía del calado y la fotografía experimental.

Cabe destacar que la comunidad educativa del IES de Ingenio ha creado blog educativo y divulgativo que va dando cuenta de todas las actividades que llevan a cabo en el contexto del proyecto ‘Gran Canaria. Calando Cultura’.