El proyecto «Sopeña tejiendo redes», centrado en la mejora del comportamiento en las escuelas, forma parte de los proyectos seleccionados de la Caixa, en una edición que apuesta por la educación basada en evidencias científicas

El proyecto “Sopeña tejiendo redes”, del centro Sopeña Las Palmas, se destaca en la convocatoria educativa de la Fundación ”la Caixa”. La Caixa

El centro Sopeña Las Palmas, de Las Palmas de Gran Canaria, ha sido reconocido entre los proyectos seleccionados por la segunda convocatoria promovida por la Fundación ”la Caixa”. Su propuesta, Sopeña tejiendo redes, se centra en mejorar el comportamiento del alumnado mediante acciones que fortalecen la convivencia escolar y la creación de entornos educativos positivos.

La jornada de clausura tuvo lugar en el Museo de la Ciencia CosmoCaixa, donde se celebró un acto de reconocimiento al que asistieron los docentes responsables de las iniciativas destacadas. Todas las propuestas seleccionadas se distinguen por apoyarse en evidencias científicas en el ámbito educativo y por abordar áreas clave como la alfabetización, la educación socioemocional, la gestión del comportamiento, la colaboración con las familias, la metacognición y el aprendizaje de las matemáticas.

Durante el acto, Maria Espinet, directora del Departamento de Educación de la Fundación ”la Caixa”, subrayó el papel fundamental de la educación como motor de equidad: «La educación es una de las herramientas más poderosas para reducir las desigualdades que dividen nuestra sociedad y avanzar hacia una mayor equidad».

Implementación de los proyectos

Prosigue: «En la Fundación ”la Caixa” creemos en su capacidad transformadora y, por ello, trabajamos para garantizar una educación de calidad para todos los alumnos poniendo especial atención en quienes proceden de contextos vulnerables».

Para facilitar la implementación de los proyectos, los centros disponen de las guías docentes de la Education Endowment Foundation (EEF), adaptadas al contexto español por EduCaixa. Estas herramientas proporcionan recomendaciones prácticas que permiten trasladar los resultados de la investigación educativa a las aulas.

Entre sus aportaciones destacan consejos para mejorar la convivencia escolar, estrategias para enseñar matemáticas a estudiantes con dificultades y orientaciones para reforzar el desarrollo social y emocional en la etapa primaria.

Programa educativo de la Fundación ”la Caixa”

EduCaixa, el programa educativo de la Fundación ”la Caixa”, mantiene un firme compromiso con la comunidad educativa, especialmente aquella que trabaja con alumnado en situación vulnerable. A través de recursos, programas y actividades, impulsa el desarrollo competencial de los jóvenes, fomenta la formación continua del profesorado y promueve el uso de evidencias educativas para mejorar la calidad de la enseñanza.

Con iniciativas como esta convocatoria, la Fundación ”la Caixa” reafirma su misión de contribuir al progreso educativo y social, apostando por proyectos que ayuden a construir una sociedad más justa y con mayores oportunidades para todos.