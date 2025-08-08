El equipo de especialistas aconseja limitar el uso de dispositivos para reducir el estrés y mejorar el bienestar físico y emocional

Una psicóloga de Atención Primaria ofrece orientación sobre la importancia de la desconexión digital durante las vacaciones / CONSEJERÍA DE SANIDAD

El equipo de psicólogos de Atención Primaria del Área de Salud de Lanzarote, adscrita a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, recomienda reducir y limitar el uso de las nuevas tecnologías durante las vacaciones para lograr una desconexión digital que favorezca el bienestar físico y emocional.

Los especialistas subrayan que evitar la fatiga mental, disminuir el estrés y huir de la sobrecarga informativa son claves para aprovechar el descanso vacacional y promover la salud mental. Advierten que el uso excesivo y automatizado de dispositivos inteligentes y el acceso constante a internet pueden generar ansiedad, estrés y dependencia, dificultando las rutinas de autocuidado y descanso.

Un plan para disfrutar del descanso y fomentar la conexión con uno mismo

Además, recomiendan establecer un plan de acción con pequeños cambios durante las vacaciones para disfrutar del descanso consciente y la conexión emocional con uno mismo, con las relaciones sociales y con el momento presente.

Entre los beneficios de la desconexión digital, destacan la reducción de los niveles de estrés, la mejora de la calidad del sueño, la recuperación de energía física y mental, y una mayor satisfacción personal al reducir las comparaciones y la idealización.

El equipo de psicología señala que estas medidas son especialmente importantes para la población joven, ya que ayudan a reforzar la autoestima y la atención al presente.

Proponen estrategias como limitar el uso de dispositivos y redes sociales, activar el modo avión en horarios concretos, practicar ejercicio físico, realizar mindfulness, mantener hábitos de vida saludables y planificar actividades en contacto con la naturaleza, en familia o con amigos.