Nira Fierro, Secretaria de Organización del PSOE canario, acusa a Manuel Domínguez de ser incapaz de controlar su partido

Informa: RTVC

La Secretaria de Organización del PSOE canario, Nira Fierro, ha criticado al presidente autonómico de los populares en el Archipiélago tras las crisis orgánica del PP en El Hierro. Fierro ha denunciado este jueves que «parecía que el PP estaba de acuerdo en dar estabilidad en El Hierro, pero después parece que no tanto». La socialista ha agregado que esto tiene que ver con «la falta de liderazgo» de los populares en Canarias.

Por su parte, el presidente del PP en Canarias, Manuel Domínguez, apunta que el problema reside cuando se entiende la política de forma personal y se deja la ideología a un lado. Domínguez señala que «el individualismo que hoy en día existe en la política está llevando a que estemos en esta situación».

A este respecto, el ya expresidente del PP herreño, Juan Manuel García Casañas, pide cerrar filas. Casañas defiende que «como cualquier familia, lo que hay que hacer es buscar soluciones para aunar esfuerzos y seguir trabajando por el bienestar de los herreños».

Posibilidad de nuevos cambios en el Cabildo de El Hierro

El grupo de gobierno del Cabildo de El Hierro todavía podría sufrir nuevas modificaciones. El consejero de Izquierda Unida-Reunir, Amado Carballo Quintero, anunciará en los próximos días su decisión sobre si continúa en el gobierno insular o se marcha.