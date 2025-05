El PSOE presenta una iniciativa para favorecer los alquileres

Los socialistas registran en el Congreso una proposición de ley para favorecer los alquileres de viviendas a precios asequibles

Frenar los pisos turísticos es una de las medidas que propone el PSOE en la proposición de ley sobre los alquileres de viviendas. Los socialistas la han registrado en el Congreso de los Diputados incluyendo varias medidas para bajar precios de los arrendamientos.

Un comunicado del PSOE específica las cuatro principales propuestas como, la limitación de los pisos turísticos y la compra de vivienda para los no residentes. En este sentido, indican una subida del IVA para el alquiler vacacional del 21%. A los no comunitarios les aplicarán un nuevo impuesto, así como, a los extranjeros no residentes, para evitar la compra especulativa.

Parque público de vivienda

En el parque público de vivienda habrá regulación de la transmisión a SEPES de suelos y Patrimonio del Estado para destinarlos a políticas de vivienda asequible.

Se plantea una modificación de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas para limitar permanentemente el precio de venta de las viviendas bajo la titularidad de SEPES.

La proposición de ley recoge una modificación de la tributación de las Sociedades Cotizadas de Inversión, SOCIMI. Pasarán del 15% al 25%, siempre que no sean destinadas al alquiler a precio asequible.

Los propietarios de viviendas vacías tributarán más para incentivar el mercado del alquiler. Las bonificaciones del rendimiento neto de alquiler en el IRPF se extenderán a zonas que no hayan sido declaradas tensionadas.

Otras modificaciones

Se cambiará la Ley del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas para ampliar a 2025 las deducciones fiscales por obras de rehabilitación energética. También, se modificará la Ley de Contratos del Sector Público para impulsar la colaboración público-privada en la construcción de vivienda.

Plantean, en este sentido, una actualización de la plusvalía de las tablas tablas del Incremento de Valores de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

Este comunicado lo ha presentado esta iniciativa después de reunirse con la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y el portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López.