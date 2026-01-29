El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha comparecido en el Senado para dar cuenta de los recientes accidentes ferroviarios en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona)

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha afirmado que «aún no es posible» facilitar una fecha para la restitución del servicio ferroviario Madrid-Andalucía «en plenas condiciones de seguridad» dada la «magnitud del accidente» y pese a estar movilizando «todos los medios disponibles»

En su comparecencia en el pleno del Senado, Puente se ha referido al tramo en el que se produjo el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) en el que fallecieron 45 personas.

Después de que este miércoles diera el juez permiso para «actuar en la vía» siniestrada, el Ministerio ha dado un plazo de diez días para las obras de reposición de la infraestructura, aunque «con todas las cauteles posibles», ha dicho.

En lo que respecta a las conexiones de alta velocidad entre Madrid y Puerto Llano (Ciudad Real) «se prestan con normalidad», pero para el resto se ha establecido un «plan alternativo de transportes».

Plan alternativo

Este plan contempla por ejemplo que entre Sevilla y Málaga se combine el tren con un tramo por carretera entre Córdoba y Villanueva de Córdoba; mientras que entre Madrid, Sevilla, Cádiz, Granada y Almería se ha puesto servicio por vía convencional. También se han establecido conexiones en autobús desde Málaga y Antequera.

Ha agradecido a Iberia que haya incrementado los servicios aéreos topando los precios de billetes normales y ‘executive’ para que la gente no tenga dificultades para viajar.

Según los datos que ha aportado, Renfe ha transportado a más de 13.000 personas entre Madrid y Andalucía y solo el domingo 25 de enero se movieron a 3.175 viajeros, lo que supone el 70 % de la ocupación sobre la oferta programada para ese día.

Además, se ha habilitado la posibilidad de que los viajeros pudieran solicitar el reembolso gratuito de su billete original y adquirir uno nuevo correspondiente a los servicios incluidos en el plan alternativo de transporte, con la devolución de la diferencia entre ambos servicios.

Dos trenes accidentados

El ministro de Transportes ha defendido que «desde los primeros instantes» posteriores al accidente ferroviario de Adamuz las autoridades fueron conscientes de la existencia de dos trenes accidentados.

El ministro ha querido contestar así a quienes aseguran que en los primeros momentos tras el accidente hubo confusión sobre la magnitud del accidente, y también se ha referido a las críticas sobre la supuesta falta de transparencia por parte del Gobierno respecto a la evolución de la investigación.

El ministro ha querido contestar así a quienes aseguran que en los primeros momentos tras el accidente hubo confusión sobre la magnitud del accidente, y también se ha referido a las críticas sobre la supuesta falta de transparencia por parte del Gobierno respecto a la evolución de la investigación.

«Los afectados tienen derecho a conocer la verdad y con ella podremos restaurar la confianza de la ciudadanía en nuestro sistema ferroviario», ha dicho Puente, que ha recordado que desde el accidente ha dado cuatro ruedas de prensa -sin límite de preguntas- y que comparece en sede parlamentaria once días después del siniestro, sobre el que también tiene previsto comparecer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el próximo 11 de febrero.

En este sentido, ha asegurado que en el accidente de Angrois de julio de 2013 el presidente del Gobierno «no consideró necesaria» su comparecencia ni en el Congreso ni en el Senado, y tampoco la ministra del ramo por entonces, que sólo compareció ante la Comisión de Transportes del Congreso.

210 víctimas directas, con 46 fallecidos

Puente ha recordado que los recientes accidentes ferroviarios han provocado 210 víctimas directas: 46 personas fallecidas y 164 personas heridas, y ha afirmado que «detrás de cada número hay un nombre, una historia, una familia que esperaba o una vida que ya no será la misma».

«Tengo claro que ninguna medida y ninguna decisión aliviará el dolor de quienes han perdido a un ser querido y tampoco borrará las secuelas físicas y psicológicas de quienes han resultado heridos», ha dicho, pero «nuestra obligación es comparecer, dar la cara y explicar con claridad qué estamos haciendo y por qué lo hacemos».