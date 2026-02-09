El alcalde la ciudad aseguró que se trata de una medida esencial para el consistorio municipal

La empresa Canaragua implementó este lunes un innovador sistema de desodorización mediante ozonización para la eliminación de olores en las Estaciones de Bombeo de Aguas Residuales (EBARs) del municipio majorero de Puerto del Rosario, según anunció este lunes el Ayuntamiento de la capital.

Puerto del Rosario impulsa un proyecto pionero para eliminar olores en estaciones de bombeo/ Imagen del Ayuntamiento del Puerto del Rosario

David de Vera, alcalde de la capital majorera, destacó que “escuchar a los vecinos y actuar en consecuencia es una prioridad de este gobierno. La eliminación de los malos olores en zonas próximas a infraestructuras esenciales, como las estaciones de bombeo, impacta directamente en su día a día«.

Instalación clave

«Hemos impulsado y supervisado esta inversión en tecnología de vanguardia, que demuestra cómo la colaboración público-privada debe traducirse en mejoras tangibles para la ciudadanía de Puerto del Rosario”, afirmó, por otro lado, el alcalde de la ciudad.

Por su parte, el concejal de Servicios Municipales, David de León, declaró que “este proyecto aborda una demanda histórica en áreas urbanas sensibles” y dijo que “la intervención ha sido especialmente significativa en la EBAR Playa de los Pozos, una instalación clave por su ubicación”.

“El nuevo sistema de ozono no solo es más eficaz que el anterior de carbón activo, sino que es autónomo y no genera residuos, los resultados ya son evidentes, al lograr una drástica reducción de los olores, mejorando considerablemente el entorno para los residentes y visitantes de esta y otras zonas, como la calle Vascongadas o El Matorral”, añadió.

Al respecto, la gerente de la empresa Canaragua, Natividad Marcial, explicó que el sistema “produce ozono in situ, un potente desodorizante natural, eliminando por completo la dependencia de consumibles como el carbón activo”.

La mitad de las estaciones ya operan

La primera fase del proyecto ya se encuentra operativa en el 50 % de las estaciones programadas, con resultados altamente satisfactorios en la eliminación de olores, según apuntó el Ayuntamiento.

Por otro lado, el consistorio municipal detalló que las EBARs modernizadas son: Playa de los Pozos, Vascongada, Hondura Disa y Matorral Residencial.

La actuación incluyó, además, una puesta a punto integral de los equipos electromecánicos (bombas, electricidad, grupos electrógenos) para reforzar la fiabilidad y continuidad del servicio de saneamiento, agrega.