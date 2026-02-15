La tradicional Regata de Achipencos vuelve a llenar la bahía de Puerto del Rosario de humor, imaginación y espíritu carnavalero

Puerto del Rosario vivirá este domingo 15 de febrero, 13:00 horas, una de sus citas más originales y esperadas del calendario festivo: la tradicional Regata de Achipencos, que volverá a llenar la bahía de humor, imaginación y espíritu carnavalero, acompañada del animado Carnaval de Día.

Lejos de premiar la velocidad, esta singular competición reconoce la creatividad y el ingenio de los participantes, que construyen sus propios artilugios flotantes —los populares achipencos— utilizando materiales reciclados y sistemas de propulsión exclusivamente humanos. La meta no es llegar primero, sino sorprender al público y al jurado con propuestas originales, divertidas y respetuosas con el entorno.

Regata de Achipencos. Imagen del programa de los Carnavales de Puerto del Rosario

A lo largo de un recorrido de aproximadamente 1,5 kilómetros por la bahía de Puerto del Rosario, estas peculiares embarcaciones ofrecerán un espectáculo único en el que el color, la sátira y la inventiva se convierten en protagonistas. Cada achipenco refleja horas de trabajo y una clara apuesta por la reutilización de materiales, en una muestra de compromiso con una celebración sostenible.

Uno de los símbolos del Carnaval de Puerto del Rosario

La Regata de Achipencos se ha consolidado como uno de los símbolos más característicos de los carnavales capitalinos, atrayendo cada año a vecinos y visitantes que no quieren perderse esta expresión festiva tan genuina. Tras la travesía marítima, la celebración continuará en tierra firme con el esperado Carnaval de Día, que llenará las calles de música, disfraces y ambiente festivo para todos los públicos.

Puerto del Rosario se prepara así para una jornada en la que tradición, creatividad y diversión volverán a navegar juntas en una de las fiestas más singulares del archipiélago.

Dónde puedes ver los Achipencos