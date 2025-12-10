El barco con bandera de Singapur sufrió un golpe de mar que desestabilizó la carga

El Puerto de La Luz y de Las Palmas asiste a un buque con bandera de Singapur y que partió de Francia después de que un golpe de mar le hiciera perder el pasado domingo 45 contenedores vacíos y desestabilizara el resto de su carga en el sur de Canarias.

El Puerto de Las Palmas asiste a un buque que perdió 45 contenedores vacíos. Archivo RTVC

Así lo confirmó este miércoles Beatriz Calzada, presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, quien, tras ofrecer un balance del año de la institución que dirige, explicó a los periodistas que, ante esta emergencia, el portacontenedores pidió ayuda al puerto de la capital grancanaria, donde atracó esta mañana.

Sin catástrofe personal

El buque se encuentra concretamente en la terminal de La Luz, donde se procede a asegurar la carga movida, una vez inspeccionado desde el aire con drones.

«Las grúas están ya operando y ahora son ellos, los expertos, los que deciden cómo se actúa. Afortunadamente, no ha habido ninguna catástrofe personal y bueno, alguien nos ha dicho que el océano está lleno de contenedores perdidos», comentó Calzada.

Desde este momento, serán las consignatarias y los armadores los que se reunirán para determinar cuando podrá proseguir ruta este buque, afirmó.