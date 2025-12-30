El tercer informe de seguimiento confirma la mejora y aumento de la biodiversidad portuaria y las especies marinas, y respalda la ampliación del proyecto y su extensión a otros puertos canarios

Puertos de Las Palmas constata un aumento del 54% de especies marinas gracias a los arrecifes biomiméticos

La Autoridad Portuaria de Las Palmas ha presentado el tercer informe trimestral de seguimiento del Proyecto de Arrecifes Biomiméticos para la Renaturalización de Espacios Portuarios, correspondiente al mes de octubre.

Constata un incremento medio del 54% en el número de especies marinas en las zonas donde se han instalado estas estructuras, frente a áreas de control.

El informe confirma la mejora progresiva de la biodiversidad, así como otros efectos positivos como el aumento de la biomasa marina, la mejora de la calidad del agua, la captura de CO₂ y la detección temprana de especies alóctonas.

Muelle Reina Sofía

En espacios como el Muelle Reina Sofía, el número de especies detectadas ha llegado a incrementarse hasta en un 106%.

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, ha señalado que “los arrecifes biomiméticos están demostrando que es posible compatibilizar la actividad portuaria con la regeneración ambiental, aportando beneficios reales a los ecosistemas marinos”.

Los resultados avalan la decisión de ampliar el proyecto en el Puerto de Las Palmas y de extenderlo a los puertos de Arrecife y Puerto del Rosario, consolidando esta iniciativa como una herramienta eficaz de renaturalización marina en entornos portuarios y reforzando el compromiso de Puertos de Las Palmas con una gestión cada vez más sostenible.