ES NOTICIA

Directo
InicioNoticiasMedio Ambiente

Puertos de Las Palmas constata un aumento del 54% de especies marinas gracias a los arrecifes biomiméticos

RTVC
RTVC

El tercer informe de seguimiento confirma la mejora y aumento de la biodiversidad portuaria y las especies marinas, y respalda la ampliación del proyecto y su extensión a otros puertos canarios

Puertos de Las Palmas constata un aumento del 54% de especies marinas gracias a los arrecifes biomiméticos
Puertos de Las Palmas constata un aumento del 54% de especies marinas gracias a los arrecifes biomiméticos

La Autoridad Portuaria de Las Palmas ha presentado el tercer informe trimestral de seguimiento del Proyecto de Arrecifes Biomiméticos para la Renaturalización de Espacios Portuarios, correspondiente al mes de octubre.

Constata un incremento medio del 54% en el número de especies marinas en las zonas donde se han instalado estas estructuras, frente a áreas de control.

El informe confirma la mejora progresiva de la biodiversidad, así como otros efectos positivos como el aumento de la biomasa marina, la mejora de la calidad del agua, la captura de CO₂ y la detección temprana de especies alóctonas.

Muelle Reina Sofía

En espacios como el Muelle Reina Sofía, el número de especies detectadas ha llegado a incrementarse hasta en un 106%.

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, ha señalado que “los arrecifes biomiméticos están demostrando que es posible compatibilizar la actividad portuaria con la regeneración ambiental, aportando beneficios reales a los ecosistemas marinos”.

Los resultados avalan la decisión de ampliar el proyecto en el Puerto de Las Palmas y de extenderlo a los puertos de Arrecife y Puerto del Rosario, consolidando esta iniciativa como una herramienta eficaz de renaturalización marina en entornos portuarios y reforzando el compromiso de Puertos de Las Palmas con una gestión cada vez más sostenible.

Noticias Relacionadas

Gran Canaria se convierte en referente en restauración ecológica de polinizadores nativos

RTVC -

El Cabildo de Lanzarote renueva el programa Senderos Educativos con una inversión de 250.000 euros

RTVC -

El Cabildo impulsa un plan para mejorar el acceso al agua en el sector primario de Anaga

RTVC / Europa PRESS -

El Ayuntamiento de Tías toma medidas para proteger Las Grietas ante la presión turística

RTVC -

Otras Noticias

El duro testimonio de la madre del motorista fallecido este sábado en Tenerife en La Radio Canaria

Detenido un falso inversor alemán que se refugiaba en Tenerife tras estafar más de 20 millones

La borrasca Francis condicionará el tiempo en Canarias para iniciar el año con lluvias localmente fuertes

Lanzarote intensifica la vigilancia para evitar fiestas clandestinas de Fin de Año en espacios naturales

El Cabildo reconoce los méritos de 169 deportistas de Tenerife con 300.000 euros en ayudas

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025