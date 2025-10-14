ES NOTICIA

El Negrín pone pulseras identificativas a pacientes de urgencias para informar a familias

RTVC / EFE
Mediante un sistema de pulseras, el Hospital Doctor Negrín va a poder informar a los familiares de un paciente sobre su estado en tiempo real

Imagen de una de las pulseras identificativas

El Hospital de Gran Canaria Doctor Negrín ha implantado un sistema de geolocalización de pacientes en su servicio de urgencias con el que, a través de pulseras identificativas, informa a sus familias en tiempo real de su estado y ubicación dentro de este área.

Esta tecnología funciona mediante pulseras de identificación equipadas con tecnología RFID, que incorporan un chip con identificador unívoco para cada paciente y el acceso a esta información está restringido exclusivamente a los profesionales sanitarios autorizados que tienen acceso al historial médico del paciente, garantizando así la privacidad y seguridad de los datos, ha informado este martes el centro hospitalario.

Está previsto ampliar este servicio, de forma progresiva, a otras áreas del hospital, extendiendo así los beneficios de este sistema a más pacientes y familias.

Geolocalización en tiempo real

Se trata de un innovador sistema de geolocalización en tiempo real, pionero en España, que mejora sustancialmente la comunicación entre profesionales sanitarios y familiares de pacientes, destaca el hospital.

A través de una red de dispositivos distribuidos por el hospital, el sistema comunica la posición exacta de pacientes y equipos, una iniciativa que se enmarca en el plan de humanización impulsado desde el centro hospitalario

