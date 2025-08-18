Cinco empleados forman parte de esta experiencia piloto con pulseras inteligentes que permite anticipar situaciones de riesgo por las altas temperaturas

Una operaria de limpieza en Telde con la pulsera inteligente. Imagen Ayuntamiento de Telde

El Ayuntamiento de Telde, a través de la Concejalía de Limpieza Viaria y Recogida de Residuos, que dirige María Calderín, ha iniciado una prueba piloto con pulseras inteligentes que buscan prevenir al personal de los posibles riesgos asociados a las altas temperaturas durante su jornada laboral.

Según informa un comunicado del Consistorio, cinco trabajadores del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos de Telde ya utilizan estos dispositivos, capaces de medir en tiempo real la temperatura corporal, la frecuencia cardíaca y las condiciones ambientales. Esta tecnología permite anticipar situaciones de riesgo y evitar golpes de calor, mejorando la seguridad y el bienestar de los operarios.

La edil del área destaca que “esta tecnología permitirá reforzar la prevención y a mejorar la respuesta ante episodios de calor extremo garantizando unas condiciones más seguras para el equipo de trabajo”.

En este sentido, añade que “confiamos en que este proyecto piloto sea un éxito de manera que podamos implantar estos dispositivos de forma progresiva en el resto del personal”.

Experiencia piloto

La experiencia piloto, que tendrá una duración inicial de tres meses, evaluará a un grupo seleccionado por personas con diferentes perfiles, lo que permitirá un mejor análisis del funcionamiento de la herramienta.

Esta acción forma parte de las acciones preventivas de Valoriza Servicios Medioambientales para adaptarse a los efectos del cambio climático y garantizar condiciones de trabajo seguras y saludables para toda la plantilla.