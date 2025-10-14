Los siete ‘puntos negros’ de la seguridad vial en Santa Cruz de Tenerife

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha localizado los siete puntos del municipio en los que hay que mejorar las condiciones para garantizar la circulación de vehículos y la seguridad de los peatones

En Santa Cruz de Tenerife se han localizado siete ‘puntos negros‘ en los que se necesitan realizar acciones para mejorar la seguridad vial.

Calle Pico Teide

Calle Pico Teide e intersección con calle Volcán Chaorra en el distrito Suroeste de Santa Cruz de Tenerife / Google Maps

Se trata de una vieja demanda vecinal para actuar en la intersección entre la calle Pico Teide y la calle Volcán Chaorra, en el distrito Suroeste de la capital tinerfeña.

Entre las obras previstas está la implantación de una glorieta que ordene los movimientos en este cruce. Además se instalará pavimento táctil (acanalado y abotonado) en los pasos de peatones.

Calle Marrero Torres – Calle El Rosario

Cruce de la calle Marrero Torres con calle El Rosario / Google Maps

Las obras están destinadas a mejorar la seguridad de los peatones en esta vía. Se reforzará la señalización vertical en los pasos de peatones con señales LED. También se añadirán señales de advertencia de peligro zona escolar con estas señales LED.

Las aceras del paso de peatones situado frente a la iglesia serán ampliadas y en la Rambla General García Escámez se sustituirá el firme de la carretera debido a su mal estado.

Aprovechando esta capa de rodadura se reforzará la señalización horizontal de la calle en la zona escolar. Se señalizará la limitación de velocidad mediante marcas viales de color rojo, blanco y negro.

Colegio García Escámez en Santa Cruz de Tenerife

En la zona también el área de movilidad ha detectado que los pasos de peatones no son accesibles y no tienen pavimento táctil, por lo que se cambiará también ese pavimento.

Plaza de los Patos

La plaza de los Patos es uno de los ‘puntos negros’ de Santa Cruz de Tenerife / Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

En la zona de la plaza de Los Patos, para evitar los atropellos por conducción distraída, instalarán peatones inteligente con señales LED y placas LED iluminadas en la marca vial. Las señales se activarán mediante cámaras de detección de presencia de peatones.

También en esta céntrica zona de la capital tinerfeña también se instalará el pavimento táctil para mejorar la accesibilidad de la zona.

Calle Alcalde Mandillo Tejero

Confluencia de la calle Masca y la calle Alcalde Mandillo Tejero en Santa Cruz de Tenerife / Google Maps

En la calle Alcalde Mandillo Tejero la previsión es de mejorar la seguridad vial con señales LED en el paso de peatones de la calle Masca. También en la zona, se instalará pavimento táctil en el paso de patones en el cruce con la calle Simón Bolívar.

Benito Pérez Armas

En Benito Pérez Armas se instalará un paso de peatones en la calle Simón Bolívar y se realizará una acera de dos metros en el jardín.

Calle Ganivet

En la zona de la calle Ganivet se proyecta la implantación de dos señales S-13 en el paso de peatones situado en la calle Elisa González de Chávez. A ellos se suma un nuevo paso de peatones en la calle Sansón y Barrios. También para garantizar la visibilidad en el cruce y mejorar la seguridad peatonal se ampliarán las aceras.

Cruce de la calle Sansón y Barrios con la calle Elisa González de Chávez / Google Maps

Calle Princesa Guayarmina

Calle Princesa Guayarmina en Santa Cruz de Tenerife

En la calle Princesa Guayarmina, para mejorar el funcionamiento de la intersección, a fin de mejorar la visibilidad y maniobrabilidad, se proyecta la implantación de dos isletas ajardinadas. Con ello se pretende evitar el estacionamiento de los vehículos, y proteger el semáforo existente que actualmente se encuentra en medio de la vía.

Además se proyecta la ejecución de una acera perimetral que rodee la plaza, reordenando los estacionamientos existentes en la calle Benahore.

Se ejecutarán obras en los pasos de peatones existentes por carecer de pavimento táctil. , carecen de pavimento táctil, por lo que se incluirá la implantación de pavimento táctil en las vías:

La calle Princesa Guayarmina con la calle Princesa Dácil

Calle Princesa Dácil con la Princesa Guayarmina

Calle Benahore con Princesa Dácil

Calle Princesa Guacimara con las calles Benahore y Princesa Guayarmina

Plazo de ejecución 8 meses

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha aprobado una inversión de 316.359 euros para realizar estas obras de mejoras del área de Movilidad gestionada por la concejala Evelyn Alonso. Las obras tendrán un plazo de ejecución de ocho meses.