El artista canario rueda en localizaciones emblemáticas de la isla y consolida su potencial como plató de cine internacional

El cantante Quevedo rodó su último videoclip en diversos puntos naturales de La Palma. Esta producción internacional destaca el valor de los escenarios isleños y cuenta con la participación activa de empresas locales. El proyecto busca potenciar la economía insular y proyectar la imagen de la «Isla Bonita» ante millones de espectadores.

Quevedo elige los paisajes de La Palma para Scandic / Cabildo de La Palma

El artista seleccionó espacios icónicos como La Bajita, La Bombilla y el Porís de Candelaria. Estas localizaciones naturales ofrecen una estética única que atrae a las grandes productoras musicales. El rodaje también incluyó los espectaculares paisajes de los Llanos del Jable.

La elección de estos lugares confirma la competitividad de la isla en el sector audiovisual. Sergio Rodríguez, presidente del Cabildo, resalta que cada rodaje genera empleo y dinamiza la economía. La Palma se posiciona así como un destino diferenciado y creativo.

El territorio insular funciona como un plató de cine natural de dimensiones extraordinarias. La variedad de microclimas y entornos permite acoger proyectos de gran alcance técnico. El éxito de esta producción refuerza la confianza de la industria en las Islas Canarias.

Talento y tejido profesional palmero

La empresa local Enróllate Films lideró las tareas de producción y la búsqueda de localizaciones. Profesionales de la isla trabajaron en diversos departamentos técnicos para asegurar la calidad del proyecto. Esta colaboración demuestra la madurez y preparación del sector audiovisual insular.

Miriam Perestelo destaca que el objetivo es fortalecer el ecosistema empresarial del archipiélago. El talento local encuentra oportunidades reales de desarrollo sin necesidad de abandonar su territorio. La industria audiovisual se convierte en un motor estratégico para el empleo joven.

La producción incorporó a cuatro jóvenes de la isla mediante un proceso de casting especializado. Javi Armas, de la productora Kipuka Films, coordinó esta selección iniciada en el IES Villa de Mazo. Esta experiencia conecta directamente a las nuevas generaciones con el mundo profesional.

Impacto económico y promoción turística

El videoclip funciona como una herramienta de promoción turística con un valor incalculable. Raquel Rebollo señala que la imagen de la isla llegará a una audiencia global millonaria. La presencia de Quevedo garantiza una visibilidad masiva en plataformas digitales y redes sociales.

Diversas empresas de servicios locales, como el catering El Patio del Vino, participaron activamente. La colaboración de los ayuntamientos de Tijarafe, Tazacorte y Los Llanos resultó fundamental. También colaboraron el Servicio de Medio Ambiente y la Jefatura Provincial de Tráfico.

La Palma Film Commission coordinó los esfuerzos entre las administraciones públicas y la productora. Los vecinos de las zonas de rodaje facilitaron el desarrollo de todas las escenas grabadas. La isla demuestra así su capacidad para responder a las exigencias del mercado actual.