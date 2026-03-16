El cantante grancanario genera expectación con una nueva canción dónde La Palma tendrá un papel especial

Quevedo ha anunciado el lanzamiento de su nuevo tema a través de sus redes sociales, en concreto a través de Instagram. El artista reaparece tras su éxito en los carnavales, «Ni borracho», con una canción que según ha avanzado en este último mes, se ha grabado, en su mayoría, en la isla de La Palma.

Quevedo anuncia nuevo tema para esta semana con La Palma como protagonista / Perfil de Instagram de Quevedo

Pedro Quevedo, utilizó una fotografía de La Palma acompañada de un mensaje escrito a mano para sus seguidores. Esta estrategia directa evita las grandes campañas publicitarias y refuerza su identidad artística propia.

Invitado en el concierto de Lucho RK y La Pantera

La expectación entre sus fans creció tras verlo recientemente en varios escenarios de las islas. Quevedo participó como invitado en los conciertos de sus amigos Lucho RK y La Pantera. Estos jóvenes artistas actuaron ante 15.000 personas y demostraron la fuerza de la música urbana canaria.

El cantante ya demostró su compromiso con el archipiélago durante el inicio de las fiestas carnavaleras. Su anterior canción buscaba representar a las ocho islas en su época más importante. Aquel tema alcanzó rápidamente el número uno y se convirtió en un himno de las celebraciones.

Anuncio a través de historias de Instagram / Perfil Instagram de Quevedo

El vínculo especial con La Palma

Los rumores sobre este proyecto comenzaron cuando varios vecinos vieron al cantante en diversos puntos de la isla. El artista grabó imágenes para su nuevo videoclip en localizaciones emblemáticas de la geografía palmera. Esta acción repite la fórmula utilizada previamente en otros municipios como el de Agüimes.

Quevedo alimentó las sospechas de sus seguidores con un carrusel de fotos de su estancia reciente en la isla palmera. El título de la publicación hacía referencia directa a expresiones típicas de la cultura popular canaria. Los seguidores interpretan estos gestos como una clara señal de su nueva etapa creativa.

La «isla bonita» jugará un papel fundamental en la estética y el mensaje de esta composición. El artista busca resaltar la belleza de este territorio en un momento de gran visibilidad. Su conexión con el público local permanece intacta gracias a estas constantes referencias geográficas.

Banda sonora para Maspalomas

El lanzamiento oficial ocurrirá solo unos días antes de la gran cabalgata del Carnaval de Maspalomas. Esta fecha estratégica permite que la canción suene con fuerza durante los desfiles del sur grancanario. El tema aspira a repetir el impacto social de sus anteriores producciones musicales.

El público espera ver de nuevo la famosa carroza del artista durante los eventos multitudinarios. El emblema del «baifo» identifica ahora esta etapa profesional del joven intérprete de música urbana. Miles de personas bailarán al ritmo de su voz por las calles del municipio turístico.

La industria musical observa con atención este movimiento que une tradición canaria y ritmos contemporáneos. Quevedo consolida su posición como el referente principal de la cultura juvenil en todas las islas.