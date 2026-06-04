Las raíces canarias del papa León XIV atraviesan Haití y Estados Unidos

Un estudio relaciona a los bisabuelos maternos del Obispo de Roma con el archipiélago canario

Los orígenes familiares del papa León XIV, Robert Francis Prevost, se remontan al archipiélago canario a través de su línea materna. Así lo sostiene el catedrático de Historia de la Universidad de La Laguna, Manuel Hernández, quien ha investigado la genealogía del sumo pontífice.

Según el historiador, los bisabuelos maternos del Santo Padre, Rosa Ramos y Jacob Martínez, formaban parte de las comunidades de emigrantes canarios que se establecieron en el centro de Haití y fundaron varias localidades en la región.

De esta unión nació José Martínez, abuelo del actual pontífice, quien posteriormente se trasladó a Nueva Orleans, en Estados Unidos.

De Haití a Estados Unidos

Por otro lado, en territorio estadounidense, José Martínez contrajo matrimonio con una mujer originaria de Nueva Orleans. Más tarde, la familia se instaló en Chicago, donde nació Mildred Martínez, madre de León XIV.

Ella se casó con Louis Prevost y de esa unión nació quien años después se convertiría en el máximo representante de la Iglesia católica.

Un estudio relaciona a los bisabuelos maternos del Obispo de Roma con el archipiélago canario. EFE/EPA/Maurizio Brambatti/Archivo

Para Hernández, la historia familiar del Papa refleja el carácter mestizo y diverso de las sociedades contemporáneas. El académico también aprovechó para criticar las políticas migratorias impulsadas por Donald Trump, recordando que la migración forma parte esencial de la identidad histórica de Estados Unidos.