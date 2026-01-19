ES NOTICIA

Rajoy asegura que la proliferación de ministerios y normas lastran la economía del país

Redacción RTVC
El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, participó este lunes en el Foro Canarias donde ha dado algunas claves de su último libro, ‘El arte de gobernar’

El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha participado este lunes en el Foro Canarias, en Las Palmas de Gran Canaria, en el que ha desgranado algunas de las claves de su último libro, ‘El arte de gobernar’.

Entrevistado por el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, Pedro Ortega, y el director de Canarias 7, Francisco Suárez, Mariano Rajoy ha opinado sobre el futuro de Europa en un contexto internacional que ha calificado de convulso, y marcado por la política que se hace «desde las redes sociales».

Mariano Rajoy, expresidente del Gobierno, en el Foro Canarias. Imagen RTVC
En clave interna, ha considerado que la proliferación de ministerios y normas está lastrando el desarrollo de las empresas y, por tanto, de la economía del país.

«Vivimos en un momento en que parece que se quiere ver al empresario como un enemigo o adversario, cuanto menos, y eso no sirve absolutamente para nada más que para hacer daño y mucho a la economía y a las personas”, aseguró el expresidente.

