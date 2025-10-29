52º Rallye de Maspalomas 2025: Horarios, recorridos y tramos

Un total de 85 equipos se han inscrito para la 52º edición del Rallye de Maspalomas que se disputa este viernes y sábado. La prueba cuenta con 86,15 km cronometrados del total de 349,15 km del itinerario

Todo listo para el Rallye de Maspalomas 2025. Imagen de archivo: Sports & You Canarias

85 equipos se han inscrito para la 52º edición del Rallye de Maspalomas que se disputa este viernes 31 de octubre y sábado 1 de noviembre. Entre los participantes destaca la presencia de Yeray Lemes, Luis Monzón y Alexey Lukyanuk con sendos Citroen C3 Rally 2, además de los Porsche 911 GT3 de Iván Armas y Ayoze Benítez, más el Alpine de Benjamín Avella. También regresa Alfonso Viera con un Skoda Fabia Rally2.

Yeray Lemes y Aitor Cambeiro, indudables protagonistas en la actual temporada, encararán su octava cita del regional con el Citroën C3 Rally2. El lanzaroteño, virtual campeón provincial, tiene en su mano seguir escalando peldaños en el campeonato regional en un curso en el que ha seguido sumando victorias y podios.

Como en Teror, Alexey Lukyanuk y Yuri Kulikov repetirán con un Citroën C3 Rally2. Este fin de semana, la pareja de origen ruso será uno de los grandes atractivos al aportar su indudable etiqueta internacional.

Un campeón regional, y varias veces ganador de este icónico Rally de Maspalomas, regresa al seno de Sports & You Canarias. Alfonso Viera.Estará acompañado por Ariday Bonilla y se pondrá a los mandos de un Skoda Fabia RS Rally2.

La formación de Sports & You Canarias la completan Luzmi Santana y Teco Hernández. La joven grancanaria seguirá cumpliendo con su programa a los mandos del habitual Skoda Fabia 1.2 TSI N3.

Luis Monzón regresa tras el Rally Islas Canarias

Luis Monzón y José Carlos Déniz volverán a encontrarse con los aficionados con motivo del 52 Rally de Maspalomas. Los del Citroën C3 Rally2 regresan después de su participación en el Rally Islas Canarias.

No pudieron competir en el Rally Ciudad de Telde ni en el Rally Villa de Teror. Monzón y Déniz no han querido dejar pasar la oportunidad de estar en Maspalomas. En ese escenario fueron segundos en 2024, muy cerca de la victoria. Allí ganaron en las ediciones de 1992 y 1994, además de haberse subido al podio en 1990 y 1997.

El Rally de Maspalomas es uno de los clásicos del automovilismo canario y en sus más de 50 años de historia guarda algunas las mejores páginas del motor canario. Este año pone el punto y final al CCRA, un campeonato que Monzón y Déniz han ganado en varias ocasiones y el que se dejarán ver, por primera vez, en esta temporada 2025.

Última cita del Campeonato de Canarias

Es la última cita del Campeonato de Canarias y la penúltima del Campeonato BP de Las Palmas, en este último caso con los títulos todavía por confirmar,. Sin embargo, en el Regional CCRA se llega con casi todo ya decidido de antemano. También será la última oportunidad para conformar la clasificación final del Trofeo de Canarias de Rallys.

En el Rallye de Maspalomas también se producirá el cierre de varios trofeos promocionales.

Nuevo rutómetro

El nuevo rutómetro se desarrolla por tramos conocidos del sureste, cumbre de Gran Canaria y por el pueblo de Tunte. Se trata de tres secciones con tres tramos diferentes a triple pasada, sumando 86,15 km cronometrados del total de 349,15 km del itinerario, lo que hace casi un 25% del recorrido.

Las especiales elegidas son:

TC-1, 4 y 7 «Era del Cardón-Agüimes» (9,2 km), que se disputará a las 9:30, 13:50 y 18:20 h.

(9,2 km), que se disputará a las 9:30, 13:50 y 18:20 h. TC-2, 5 y 8 «Cazadores-La Cumbre» (11,4 km), a las 10:30, 14:50 y 19:20 h.

(11,4 km), a las 10:30, 14:50 y 19:20 h. TC-3, 6 y 9 «Ayacata-San Bartolomé» (10,3 km), a las 11:10, 15:30 y 20:00 h.

Operativo de la prueba

Todo el operativo de la prueba estará centrado junto a Expo-Meloneras, donde se ubicará la oficina del rallye, verificaciones de los vehículos (viernes de 14 a 19 h) y el parque de asistencia+reagrupamientos, con las ceremonias de salida (20 h) viernes y meta/entrega trofeos (21:40 h) en la cercana Plaza del Faro de Maspalomas.

La ceremonia de salida tendrá lugar la tarde-noche del viernes 31 de octubre. La jornada del sábado con la competición arranca desde las 8:30 horas y finaliza con la llegada final al Faro a las 21:00 horas.

Posteriormente se dará paso a la ceremonia de entrega de trofeos. Además de las nueve especiales, la caravana del rallye pasará en dos ocasiones por Meloneras para la asistencia técnica, a partir de las 12:05 y 16:25 h del sábado.