Conoce todos los detalles del 52º Rallye de Maspalomas 2025: horarios, recorridos y tramos de esta prueba que se disputará del 31 de octubre al 1 de noviembre

El 52º Rallye de Maspalomas 2025 se disputará el fin de semana del 31 de octubre y 1 de noviembre y cuenta con la participación de unos 90 equipos.

52º Rallye de Maspalomas 2025: Horarios, recorridos y tramos. Imagen de archivo cedida.

El nuevo rutómetro se desarrolla por tramos conocidos del sureste, cumbre de Gran Canaria y por el pueblo de Tunte. La sede vuelve a Meloneras, con ceremonias de salida y llegada en la Plaza del Faro Maspalomas y un itinerario completo en la jornada del sábado de nueve tramos cronometrados, tres diferentes, con 86,15 kilómetros sobre un recorrido global de 349,15 kilómetros, lo que hace casi un 25% del recorrido.

La Escudería Maspalomas, club deportivo responsable de su organización, ya tiene preparada una de las pruebas icónicas de Canarias y de España en el mundo de los rallys, puntuable también para el Trofeo de Canarias de Rallys, penúltima cita del Campeonato BP de Las Palmas, Campeonato de Las Palmas de Regularidad Sport y para varias de las copas y trofeos de promoción regionales y provinciales.

Operativo en Meloneras

Viernes 31 de octubre

14:00 a 19:00 horas, verificaciones de los vehículos

20:00 horas, ceremonia de salida en la Plaza del Faro de Maspalomas



Carrera

Sábado 1 de noviembre

08:30 horas, arranca la competición

21.00 horas, llegada final y entrega de trofeos

Tramos

Sábado 1 de noviembre