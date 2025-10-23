ES NOTICIA

Directo
InicioNoticiasDeportes

52º Rallye de Maspalomas 2025: Horarios, recorridos y tramos

RTVC
RTVC

Conoce todos los detalles del 52º Rallye de Maspalomas 2025: horarios, recorridos y tramos de esta prueba que se disputará del 31 de octubre al 1 de noviembre

El 52º Rallye de Maspalomas 2025 se disputará el fin de semana del 31 de octubre y 1 de noviembre y cuenta con la participación de unos 90 equipos.

52º Rallye de Maspalomas 2025: Horarios, recorridos y tramos. Imagen de archivo cedida.
52º Rallye de Maspalomas 2025: Horarios, recorridos y tramos. Imagen de archivo cedida.

El nuevo rutómetro se desarrolla por tramos conocidos del sureste, cumbre de Gran Canaria y por el pueblo de Tunte. La sede vuelve a Meloneras, con ceremonias de salida y llegada en la Plaza del Faro Maspalomas y un itinerario completo en la jornada del sábado de nueve tramos cronometrados, tres diferentes, con 86,15 kilómetros sobre un recorrido global de 349,15 kilómetros, lo que hace casi un 25% del recorrido.

La Escudería Maspalomas, club deportivo responsable de su organización, ya tiene preparada una de las pruebas icónicas de Canarias y de España en el mundo de los rallys, puntuable también para el Trofeo de Canarias de Rallys, penúltima cita del Campeonato BP de Las Palmas, Campeonato de Las Palmas de Regularidad Sport y para varias de las copas y trofeos de promoción regionales y provinciales.

Operativo en Meloneras

Viernes 31 de octubre

  • 14:00 a 19:00 horas, verificaciones de los vehículos
  • 20:00 horas, ceremonia de salida en la Plaza del Faro de Maspalomas

Carrera

Sábado 1 de noviembre

  • 08:30 horas, arranca la competición
  • 21.00 horas, llegada final y entrega de trofeos

Tramos

Sábado 1 de noviembre

  • 09:30, 13:50 y 18:20 horas – Era del Cardón-Agüimes (9,2 km) – TC1, 4 y 7
  • 10:30, 14:50 y 19:20 horas – Cazadores-La Cumbre (11,4 km) – TC-2, 5 y 8
  • 11:10, 15:30 y 20:00 horas- Ayacata-San Bartolomé (10,3 km) – TC-3, 6 y 9

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Las parejas no registradas cobrarán la pensión de viudedad si tienen hijos o una larga convivencia

El Supremo da 15 días al Estado para asumir a los menores asilados en Canarias

Sin plazas en tres distancias del Maratón del Meridiano en horas

Alerta por la venta de cúrcuma en polvo con salmonela en Canarias

Brussino destaca la mejoría del equipo tras las últimas victorias

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025