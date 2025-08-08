Este viernes y sábado se afrontan dos jornadas decisivas con tramos espectaculares en el Rallye Isla de los Volcanes, en Lanzarote

El Rallye Isla de los Volcanes vive su momento clave

La 27ª edición del Rallye de Tierra Isla de los Volcanes – Trofeo Ciudad de Arrecife, puntuable para el Campeonato de España de Rallies de Tierra (CERT) y para el Campeonato de Canarias, afronta sus dos jornadas más intensas este viernes y sábado.

Viernes

Este viernes, desde primera hora de la mañana, los equipos han iniciado los reconocimientos de los tramos cronometrados, antes de pasar, ya al mediodía, al shakedown en Puerto del Carmen. A primera hora de la tarde se disputa el tramo de calificación, que marcará el orden de salida, y a partir de las 18:20 horas se vivirá el primer gran momento de competición con la Súper Especial Ciudad de Arrecife. La jornada concluirá con la presentación oficial de los equipos y la elección del orden de salida en la Avenida Fred Olsen.

Sábado

El sábado será la jornada decisiva, con ocho tramos cronometrados repartidos en cuatro secciones. Por la mañana, los pilotos afrontarán los tramos de Teguise (Orvecame) y Soo-Tinajo (Naviera Armas-Trasmediterránea) , mientras que por la tarde se disputarán también dos pasadas por los tramos de Tinajo (Centros Turísticos de Lanzarote) y Yaiza-Tías (CICAR), este último de más de 20 kilómetros y que pondrá a prueba tanto la resistencia de los vehículos como la pericia de los copilotos. La ceremonia de entrega de trofeos se celebrará en la Avenida Fred Olsen, junto a la Playa del Reducto, a partir de las 20:00 horas.

Pilotos destacados en la competición

La edición de este año cuenta con un plantel de primer nivel. En lo alto de la clasificación del CERT se encuentran Gil Membrado y Alejandro López a bordo de un Ford Fiesta R5 MKII, seguidos por los rusos Aleksandr Semenov y Aleksei Ignatov con un Hyundai i20N Rally2. También estará presente el francés Pierre-Louis Loubet, expiloto oficial en el Mundial de Rallies y campeón del WRC2 en 2019, que competirá con un Citroën C3 R5 copilotado por Loris Pascaud.

A ellos se suman nombres habituales del panorama nacional y regional como el triple campeón de España Alexander Villanueva, el grancanario Juan Carlos Quintana, actual líder del Campeonato de Canarias de Rallies de Tierra, y el lanzaroteño Raúl Hernández, que buscará un resultado destacado ante su afición. Además, el Clio Trophy Spain de Tierra tendrá representación canaria con Álvaro Santana y Juan Monzón, entre otros competidores.

Dónde ver el Rallye Isla de los Volcanes 2025

Entrevistas desde control stop SS1 Ciudad de Arrecife

RTVC.

Reagrupamiento tras segunda sección

RTVC.

Reagrupamiento tras cuarta sección

RTVC.

Llegada de los equipos a Arrecife