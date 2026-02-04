La tensión dentro del partido ha marcado la política municipal en los últimos meses

El pleno del Ayuntamiento de Teguise se celebró este miércoles en el centro sociocultural de La Graciosa, cumpliendo con lo previsto, una sesión que estuvo marcada por la expectación generada en torno al concejal Alejando Ramírez, quien había anunciado recientemente su renuncia al acta del Partido Popular (PP).

Pese a los anuncios previos, Ramírez se sentó junto a los concejales del PP y no en el grupo mixto, manteniendo además la disciplina de voto del grupo de Gobierno durante toda la sesión plenaria.

Posible marcha atrás

El edil evitó realizar declaraciones públicas, aunque fuentes de su partido señalaron fuera de cámara que no se descarta una posible marcha atrás en su decisión.

La imagen ofrecida en el pleno sirvió para rebajar la tensión política vivida en las últimas semanas en el municipio. El concejal de Deportes y Participación Ciudadana, que había justificado su renuncia por los recortes de personal en su área, vio cómo el Plan de Ordenación y el Organigrama del personal municipal quedaban sobre la mesa para introducir mejoras.

Ramírez mantiene su disciplina de voto en el pleno del Ayuntamiento de Teguise/ Imagen del Ayuntamiento de Teguise

“Alejandro es del Partido Popular y hasta que él no se vaya o pida irse, pues lógicamente está dentro del Partido Popular. Pero bueno, que no va a pasar nada, que esto ha vuelto a la normalidad, que estamos tranquilos y que esto se reconduce sí o sí”, aseguró Rita Emma Hernández Callero, portavoz del PP en Teguise.

La portavoz del PP y secretaria local del partido aseguró que Ramírez “es y seguirá formando parte del Partido Popular”, dando por cerrada la crisis abierta en el grupo de Gobierno de Teguise.