El edil local de deportes también afirmó que no piensa en la moción de censura

Alejandro Ramírez, concejal de Teguise, manifestó este martes que su renuncia al cargo como edil de deportes y participación ciudadana se debe a “la decisión de restar personal al departamento de deportes”.

“Desde 2023 he recibido baches y problemas, y lamento decir que la prioridad de algunos grupos políticos no es trabajar por el bien de Teguise, sino entrometerse en el trabajo de otros departamentos. Su ego y sus complejos han marcado esta gestión, y por eso estoy hoy aquí. Teguise no se merece eso”, aseguró Ramírez.

Se une al Grupo mixto

Ramírez abandona el PP y se marcha al Grupo mixto, porque con la gestión que ha llevado, y el sacrificio que ha tenido, no piensa salir “por la puerta de atrás”, según afirmó ante los medios.

Con su salida, el edil deja en minoría al grupo de gobierno formado por CC y PP, pero no está pensando en una moción de censura y nadie se lo ha planteado.

Para Ramírez, “el problema ha sido la forma de contrarrestar nuestro trabajo, apreciado por los deportistas y los clubes, que me lo han hecho constar”. Por otro lado, el edil afirmó que «sólo he recibido zancadillas y problemas”, algo que ha sucedido “en líneas generales”.

Asimismo, pidió disculpas “a los vecinos y al pueblo de Teguise, a los clubes y a los deportistas porque la política les debe dar más y la política debe respetar más”.

El concejal de Teguise atribuye su dimisión al recorte de personal. EFE/Adriel Perdomo

Comunicación con el partido

Según Ramírez, todos sus compañeros del grupo de gobierno tenían conocimiento desde el viernes de su intención y que también llamó a los grupos del la oposición e incluso se sentó con Marcos Bergaz, el portavoz del PSOE, pero no le propuso ninguna moción de censura.

“Están informados todos desde el minuto uno de todos los pasos que he hecho, de todos los trámites, de todas las demandas, tanto por escrito como verbalmente”, señaló sobre sus compañeros de partido.

Por otro lado, el concejal no quiso responder si se sentía defraudado por su partido, y dijo que la presidenta insular del PP, Astrid Pérez, le había enviado un mensaje de voz y aseguró que siente que “lo ha dado todo”.

“A fecha de hoy yo no estoy pensando en una moción de censura”, pero no puedo “poner la soga al cuello a todo el equipo humano que está trabajando en el departamento de deportes”, culminóRamírez.