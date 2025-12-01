ES NOTICIA

Raphael anuncia un único concierto en Canarias en 2026, en el Gran Canaria Arena

RTVC
RTVC

El cantante Raphael ofrecerá un único concierto en el ciclo ‘Legends Live’, en el Gran Canaria Arena

El cantante Raphael regresará en 2026 a Canarias para ofrecer un único concierto el 7 de diciembre en Las Palmas de Gran Canaria, en el ciclo ‘Legends liveen el Gran Canaria Arena, según ha anunciado este lunes la productora New Event.

Raphael anuncia un único concierto en Canarias en 2026, en el Gran Canaria Arena. Imagen de archivo del cantante en el Pabellón Santiago Martín de Tenerife en 2023.
Raphael anuncia un único concierto en Canarias en 2026, en el Gran Canaria Arena. Imagen de archivo del cantante en el Pabellón Santiago Martín de Tenerife en 2023. Cedida por Macaronesia

El cantante de Linares llegará a Canarias dentro de un año inmerso en la gira ‘Raphaelísimo’, en la que repasa seis décadas de carrera.


«Más que un concierto, Raphaelísimo es un viaje emocional que evidencia la autenticidad, la fuerza interpretativa y la vigencia artística de Raphael, capaz de emocionar a públicos de todas las generaciones y estilos. Su magnetismo y su legado musical lo sitúan como uno de los grandes iconos de nuestra cultura», apunta la productora.

