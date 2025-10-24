Al joven se le impuso una pena de catorce meses internado en Valle Tabares para someterse a tratamiento psiquiátrico, psicológico y de desintoxicación

Ratifican la pena impuesta a un menor que atacó a su madre y a un guardia civil. Fotografía: EP

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife mantiene las medidas decretadas por el Juzgado de Menores a un joven que atacó a su madre e intentó agredir a un agente de la Guardia Civil. La pena impuesta al menor es de catorce meses de internamiento para recibir tratamiento psiquiátrico, psicológico y de desintoxicación en el Centro de Valle Tabares.

El pasado 28 de noviembre de 2024, el menor discutió en el domicilio familiar con su madre porque no lo dejaba salir de casa debido al estado que presentaba el joven. Este hecho derivó en una violenta agresión. El menor propinó una serie de puñetazos a su madre, por los que tuvo que recibir atención médica.

Tras personarse la Guardia Civil en la vivienda, el joven fue trasladado a dependencias policiales. Allí llegó a escupir e intentó agredir al agente de Guardia Civil que lo vigilaba. Por todo ello, el menor fue considerado autor de un delito de coacciones y malos tratos en el ámbito familiar, así como de resistencia a agentes de la autoridad.

Internamiento en régimen cerrado y libertad vigilada

Debido a que el joven contaba con antecedentes de atentado a la autoridad, la pena impuesta establece que durante los primeros nueve meses el menor permanece en régimen cerrado de internamiento. Los cinco meses restantes se realizarán en libertad vigilada. También deberá desarrollar un programa de intervención familiar.