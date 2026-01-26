Rayo Majadahonda vs Las Palmas Atlético | J21 Segunda Federación 25-26

Rayo Majadahonda vs Las Palmas Atlético. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este domingo 1 de febrero. Partido correspondiente a la J21 de la Segunda Federación. Lo puedes seguir en directo en RTVC

Rayo Majadahonda y Las Palmas Atlético se enfrentan este domingo 1 de febrero a partir de las 10:00 (hora canaria) en el Estadio Cerro del Espino. Partido correspondiente a la jornada 21 de la Segunda Federación.

Rayo Majadahonda vs Las Palmas Atlético | J21 Segunda Federación Grupo V

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto amarillo llega al duelo tras ganar por 3-2 al Navalcarnero. El filial canario se encuentra a mitad de la tabla de clasificación del grupo V de la Segunda Federación.

Por su parte, el Rayo Majadahonda se encuentra en la parte alta de la tabla. Y es que con 44 puntos está situado en la primera posición de la clasificación.

Posiciones en la clasificación de Rayo Majadahonda y Las Palmas Atlético

En la clasificación, Las Palmas Atlético se encuentra en 8ª posición con 27 puntos, pero un partido menos. En cambio, el Rayo Majadahonda ocupa la primera posición. El conjunto madrileño se encuentra con 44 puntos.

Últimos enfrentamientos H2H entre Rayo Majadahonda y Las Palmas Atlético

El Rayo Majadahonda y Las Palmas Atlético se han enfrentado solamente dos veces entre ellos, Las Palmas Atlético ganó uno y el otro acabó en empate. El equipo canario en sus últimos cinco partidos ha ganado tres y perdido los otros dos. Por su parte, el equipo majariego llega al encuentro tras haber ganado cuatro de sus últimos cinco partidos y empatado el otro.

