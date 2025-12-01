Rayo Vallecano B vs Las Palmas Atlético. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este domingo 7 de diciembre. Partido correspondiente a la J14 de la Segunda Federación. Lo puedes seguir en directo en RTVC

Rayo Vallecano B y Las Palmas Atlético se enfrentan este domingo 7 de diciembre a partir de las 10:00 (hora canaria) en la Ciudad Deportiva Fundación Rayo Vallecano. Partido correspondiente a la jornada 14 de la Segunda Federación.

Rayo Vallecano B vs Las Palmas Atlético | J14 Segunda Federación Grupo V

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto amarillo llega al duelo tras empatar a 1 ante el Conquense. El filial canario se encuentra a mitad de tabla del grupo V de la Segunda Federación.

Por su parte, el Rayo Vallecano B se encuentra a 1 punto de salir de los puestos de descenso. Y es que con 16 puntos está situado en la decimotercera posición de la tabla.

Posiciones en la clasificación de Rayo Vallecano B y Las Palmas Atlético

En la clasificación, Las Palmas Atlético se encuentra en 10ª posición con 18 puntos, a 2 puntos de entrar en puestos de playoff. En cambio, el Rayo Vallecano B ocupa la decimotercera posición. El conjunto madrileño se encuentra a 1 punto de salir de los puestos de descenso, con 16 puntos, solamente dos puntos por debajo de Las Palmas Atlético.

Últimos enfrentamientos H2H entre Rayo Vallecano B y Las Palmas Atlético

En los dos únicos enfrentamientos entre ambos equipos han empatado los dos partidos. El equipo canario en sus últimos cinco partidos, ha ganado dos, empatado otros dos y perdido uno. Por su parte, el equipo madrileño llega al encuentro tras haber perdido sus últimos tres partidos.

