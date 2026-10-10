El equipo de Rubén de la Barrera visita al quinto clasificado este domingo, a las 17:30 (hora canaria), con numerosas bajas y tres partidos sin ganar

El RCD Mallorca – UD Las Palmas se juega este domingo 11 de octubre a las 17:30 en Canarias. El escenario es el Estadi Mallorca Son Moix y el partido pertenece a la jornada 9 de LaLiga Hypermotion.

La UD Las Palmas llega en el undécimo puesto de la tabla de LaLiga Hypermotion al partido que le enfrenta al Mallorca / UD Las Palmas

Cómo llega la UD Las Palmas al partido que le enfrenta al Mallorca

La UD Las Palmas llega undécima con 11 puntos. En la jornada 8 empató 2-2 contra el Real Valladolid en el Estadio de Gran Canaria. Ese empate llegó después de dos derrotas seguidas, ante el Burgos (1-2) y el Eibar (3-2), así que el equipo de Rubén de la Barrera suma tres partidos sin ganar.

En la tabla, el conjunto amarillo acumula 12 goles a favor y 13 en contra. En sus últimos cinco partidos ha logrado una victoria, dos empates y dos derrotas.

Estado de forma del Mallorca

El Mallorca es quinto con 14 puntos, fruto de cuatro victorias, dos empates y dos derrotas. Su fortaleza está atrás: solo ha encajado tres goles en ocho jornadas, los mismos que el Castellón, el equipo menos goleado de la categoría. Su dato menos brillante es el ataque, con ocho tantos a favor.

Viene de empatar 0-0 en Girona en la jornada 8, después de perder 0-1 ante el Almería en Son Moix. Esa es su única derrota como local. En su estadio ha ganado al Valladolid (2-0), al Ceuta (3-0) y al Sabadell (2-0).

Últimos enfrentamientos H2H entre Mallorca y Las Palmas

Los precedentes recientes también apuntan al conjunto balear como favorito del encuentro. Según los datos de LaLiga desde 2023, el Mallorca ha ganado tres de los cuatro duelos entre ambos y el otro terminó en empate. La UD Las Palmas no ha conseguido ninguna victoria en esos partidos.

Las bajas de Las Palmas y lo que se juega en la clasificación

Lista de convocados para el partido frente al Mallorca de la UD Las Palmas

La UD Las Palmas viaja a Palma Mallorca con 24 convocados. Rubén de la Barrera no cuenta con Marvin Park, Enrique Clemente, Sergio Ruiz, Jeremía Recoba, Jesé, Viti Rozada, Cedeño, Sandro Ramírez ni Ale García, que no figuran en la lista oficial. Sí regresan Juanma Herzog y Rafa Cruz, tras acabar sus compromisos con las selecciones inferiores, e Iñaki González, que ya cumplió su sanción.

El partido también pesa en la tabla. Con la clasificación actual, una victoria dejaría a Las Palmas con 14 puntos, los mismos que Girona, Mallorca y Burgos, que ocupan del quinto al séptimo puesto. Una derrota ampliaría a seis puntos la distancia con el Mallorca.

Después de Son Moix, el siguiente compromiso de la UD Las Palmas en LaLiga Hypermotion será el domingo 18 de octubre, en casa, ante el CD Castellón.

Alineaciones de ambos equipos

Minuto a minuto en directo entre el Mallorca y la UD Las Palmas

Estadísticas en vivo del partido RCD Mallorca vs UD Las Palmas

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