El técnico de la UD Las Palmas, Rubén de la Barrera, ha asegurado que hay «comunicación permanente» con el club y que no han hablado «nada de eso»

Rubén de la Barrera, entrenador de la UD Las Palmas, ha negado este viernes que el club le haya dado un ultimátum en el partido del próximo domingo en Mallorca, tras la mala dinámica del equipo amarillo en LaLiga Hypermotion.

El entrenador de la UD Las Palmas, De la Barrea, niega que el club le haya dado un ultimátum / UD Las Palmas

Además, ha subrayado que lo único que le ocupa es preparar bien el inmediato choque ante el conjunto balear, entrenado precisamente por el técnico al que sustituyó el pasado verano, el asturiano Luis García.

El preparador coruñés vaticina que se verá un «partido bonito» entre «dos buenos equipos», aunque a su juicio ambos están aún en fase de construcción, «cada uno con sus ritmos y circunstancias» en este primer tramo del campeonato.

Próximo partido en Mallorca

«El Mallorca es un conjunto sólido, que concede poco en las pérdidas, aunque en ataque le está costando ser todo lo efectivo que le gustaría», ha añadido.

Ahora bien, De la Barrera ha recordado que solo hay «tres puntos de distancia» con respecto al conjunto bermellón, por lo que la Unión Deportiva podría igualarlo en la clasificación en caso de ser capaz de ganar en el Estadi Mallorca Son Moix.

Para ello, insiste en argumentar que el equipo amarillo deberá mostrar «solidez y estabilidad» en su fútbol, algo de lo que ha adolecido en las últimas jornadas, víctima de su irregularidad durante tramos de los partidos, con el ejemplo más reciente en el empate del pasado domingo en el Estadio de Gran Canaria ante el Real Valladolid (2-2).

De la Barrera ha dejado entrever que Valentín Pezzolesi continuará como lateral derecho por el buen momento que atraviesa, y por ello no prevé moverlo al flanco opuesto de la zaga.

Para esa demarcación, contará de nuevo en la convocatoria con el canterano Adrián Rodríguez, debutante frente al conjunto pucelano durante la segunda parte, cuando suplió a Andrés Rodríguez por un problema físico del jugador murciano.