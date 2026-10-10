Los dos filiales canarios se miden en la jornada 6 del grupo 4 de Segunda Federación, con retransmisión en Televisión Canaria, Canarias Play y rtvc.es



El derbi entre Las Palmas Atlético y Tenerife B llega este domingo 11 de octubre, a las 12:00 horas, al Anexo al Estadio de Gran Canaria. Es el partido de la jornada 6 del grupo 4 de la Segunda Federación, con los dos filiales canarios frente a frente.

Posiciones en la tabla clasificatoria de Las Palmas Atlético y el Tenerife B

Los dos equipos llegan con sensaciones distintas. Tras cinco jornadas, el Tenerife B es cuarto con 9 puntos, después de ganar cuatro de sus últimos partidos, el último perdió por 2-1 frente al Xerez también fuera de casa.

El Las Palmas Atlético, en cambio, ocupa el puesto 16, en la zona roja de la tabla con 4 puntos. Su último partido fuera de casa fue un 4-0 ante el Recreativo de Huelva.

Un derbi de filiales con antecedentes recientes

Este derbi de filiales ya dejó dos duelos intensos la pasada temporada. El 7 de septiembre de 2025, en el estreno liguero en el Anexo, el Tenerife B ganó por 0-1 con un gol de Giovanni García en el minuto 9.

El segundo encuentro, aplazado desde enero, se jugó el 11 de marzo de 2026 en la Ciudad Deportiva Javier Pérez. Terminó 2-2 tras un final de partido muy movido, con el empate tinerfeño en el tramo final.

Esta vez la cita es en Gran Canaria y en una categoría con el mismo nombre pero distinto grupo. Los dos filiales compartían entonces el grupo 5 y ahora juegan en el grupo 4, con rivales de Andalucía, Extremadura y otras zonas.

Dónde ver el Las Palmas Atlético – CD Tenerife B en directo

RTVC sigue apostando por el fútbol canario. El partido se emitirá en directo en varias plataformas:

A través de la TDT de Televisión Canaria

En Canarias Play

En el canal de YouTube Deportes de Televisión Canaria (@DeporteTVCanaria)

A través de la web de rtvc.es

La narración, desde el propio estadio, correrá a cargo de Jorge Peris. Miguel Ángel Valerón aportará los comentarios técnicos.